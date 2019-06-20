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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Canının bedeli 18 bin TL

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Canının bedeli 18 bin TL

Konya’da geçen yıl yolun karşısına geçen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Berat Yapar’a çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü Melik Ünal 18 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı. Tek bir gün dahi hapis yatmayan sürücü ehliyetsizdi ve hız sınırını aşmıştı.

Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesine göre, 3 Mayıs 2018’de kamyonet sürücüsü Melik Ünal (20) Konya Beyhekim Caddesi Şemsi Efendi Sokağı’nda yolun karşısına geçmek isteyen Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Berat Yapar’a çarptı. Melik Ünal’ın 70-80 kilometre hızla gittiği iddia edildi. Kaza yerinde 40 metre fren izi saptandı. Kaza tespit tutanağında Melik Ünal’ın hem ehliyetsiz olması hem de hız sınırını aştığı için asli kusurlu olduğu, Berat Yapar’ın da 100 metre ilerideki yaya geçidini kullanmadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu belirtildi.

Canının bedeli 18 bin TL

Melik Ünal

Melik Ünal’a “taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 13 Haziran’da görülen karar duruşmasında mahkeme Melik Ünal’ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme hapis cezasını da 18 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Sanığa verilen para cezasına tepki gösteren Berat Yapar’ın ağabeyi Asım Yapar, sanığın tek bir gün dahi hapis yatmadığını belirtti. Kardeşinin kural tanımaz bir trafik teröristi yüzünden henüz 19 yaşındayken hayatını kaybettiğini söyleyen Asım Yapar, “18 bin 200 lira para cezası verilen sanık bir gün olsun hapis cezası almadı. Bir evlat, bir kardeş, bir dost, gelecek vaat eden bir mühendis ve çok dahasını kaybetmenin cezası bu olmamalı” dedi. 

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