Her satırı korkunç! O canavarla ilgili yeni gelişme...
Avcılar’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz’ın (25) boğazını falçatayla kestikten sonra cinsel istismarda bulunup valize koyan ve arabayla üstünden geçen Emre Çiçek’i (25) mahkeme Adli Tıp Kurumu’na sevk ederek cezai ehliyetinin tam olup olmadığı konusunda rapor aldırılmasına karar verdi.
Rabia Kaçmaz, Avcılar’da 6 Şubat 2019 günü ayrılmak istediği erkek arkadaşı Emre Çiçek tarafından önce falçatayla iki taraftan da boğazı kesildi. Çiçek, cinsel saldırıda bulunduğu genç kızın ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra da kızı bıçaklayıp valize koydu. Avcılar’da göl kenarına götürdüğü valizin üstünden geçtikten sonra da öldü zannederek onu orada bıraktı. Olaydan sonra tutuklanan Emre Çiçek hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay yerinde yaralı halde gördüğü Rabia Kaçmaz’ı görüp ‘beni bu işe bulaştırma’ diyerek giden Yunus Kıldır hakkında da “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
“BABA BEN KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIM DEDİ”
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmaya mağdur Rabia Çiçek katılmadı. Tutuklu sanık Emre Çiçek’in babası Ali Çiçek duruşmada tanık olarak dinlendi. Çiçek olay günü saat 01.30’da oğlunun yanına geldiğini belirterek şunları anlattı: “İşe gireceğim diye benden para almıştı. Araç kiralamış kız arkadaşıyla gezmeye çıkmış. Baba ben kız arkadaşımla tartıştım’ dedi. ‘Kötü bir şey var mı ?’ diye sordum. ‘Yok bana sen git’ dedi. Ben yukarı çıkarken kaçıp gitti. Ben de hemen polisi aradım. Acaba kötü bir şey mi oldu?’ diye düşündüm. Hatta kızın babasını da arayalım merak etmesinler’ dedim. Oradan karakola götürdüler. Sabaha kadar bekledik. Daha sonra ‘çocuklar tartışmış Firuzköy Karakolu’nda’ dediler. Ben de karakolda Emre’yi gördüm. Kızın babasıyla sabaha kadar karakoldaydık. Oğlum bana telefonda ‘Baba ben kötü bir şey yaptım. Annemi ve kız kardeşimi alın evden gidin.’ dedi. Ben inanmadım. Zaten sonra kendisi teslim olmuş”
Rabia Kaçmaz’ın avukatı Diren Cevahir Şen söz alarak “Emre’nin fiili mağduru öldürmeye yöneliktir. Sanık Yunus’un eylemi ise diğer sanığın eylemine yardımdır. Adam öldürme suçu bakımından da iştirakçidir. Bu nedenle Yunus’un da tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi.
Sanık Emre Çiçek’in mahkemeye gelen epikriz raporu ile birlikte Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık hakkında cezai ehliyeti bakımından rapor istenmesine hükmetti. Müşteki Rabia Kaçmaz’ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’na sevk edilerek cinsel istismar iddiası ve diğer olgular bakımından rapor alınmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanık Yunus Kıldır’ın da yurtdışına çıkışını yasakladı. Emre Çiçek’in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.
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