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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL (DHA)
18.12.2018 - 10:46, Son Güncelleme:

Canan Karatay'dan korkutan açıklama: 'Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler'

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Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Tarım ilaçları zehirdir, bu ilaçların kanser yaptığı yüzde bin 500 kanıtlanmıştır. Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler" dedi.

Kurtlu meyve yemek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Çünkü bütün meyvelerin üstü ilaç ve kimyasal dolu, tarım ilaçları zehirdir. Trans yağ olur ve sizi kanser yapar. Tarım ilaçlarının kanser yaptığı yüzde bin 500 kanıtlanmıştır. Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler" ifadelerini kullandı.

EMZİREN ANNELERE PALM YAĞI UYARISI

Emziren annelerin palm yağını kullandıktan sonra yağın sütle çocuğa geçerek kanser yapma riski olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, "Anne sütünden geçerse çocuk kanser olur tabi, çünkü trans yağlar vücuda girdiği zaman sağlıklı yağların kullanımını engelliyor, kanser yaptığı biliniyor. Girdiği miktara bağlı, minik çocuklara palm yağı anneden de geçerse çok kullanıldığı zaman hemen yapar diyemeyiz ama ileride cips yiyorlar, gençler kilo alıyor, göğüslerinin büyümesi bunu gösteriyor" diye konuştu.

''PALM YAĞI İŞLEM GÖRÜNCE KANSER SEBEBİ''

Palm yağının palmiye ağacının meyvesinin çekirdeği veya et kısmından çıkartılan bitkisel bir yağ olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, "Bu rafine olduğunda yani işlem gördüğünde, kızartmaya girdiğinde, ısıl işlem gördüğünde, basınç olduğunda bozulur trans yağ olur. Trans yağlar kanserojendir, kalp krizi, Alzheimer ve kanser sebebidir" ifadelerini kullandı.

''ANNELER İŞLENMİŞ OLAN AMBALAJLI GIDALARDAN UZAK DURSUN''

Palm yağının endüstride her alanda kullanıldığını aktaran Prof. Dr. Karatay, "Bütün kozmetik ürünlerinde, şampuan ve sabunlarda kullanılıyor. Biz bilerek veya bilmeyerek bunu vücudumuza soktuğumuz zaman tehlikelidir. Anneler işlenmiş olan ambalajlı gıda yememeye çalışmalıdır. Her zaman söylüyorum, doğal soğuk sıkım, virjin yani bozulmamış zeytinyağı çok önemli, anneler onları yerse çocuklar da çok sağlıklı olur, kanser de olmaz" dedi.

''KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR''

Palm yağının kilo aldırdığını aktaran Prof. Dr. Karatay, "Çünkü karaciğeri yağlandırıyor, beyni bozuyor. Bozuk yağ olduğu için tehlikeli, şeker hastalığı,kanser yapıyor. Bütün kronik, dejeneratif hastalıkların karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması bunların hepsini yapıyor" diye konuştu.

"BABALAR DA BESLENMEYE DİKKAT EDECEK"

Sadece annelerin değil babaların da beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini altını çizen Prof. Dr. Karatay, "Trans yağ yerse baba spermleri,hormonal dengeyi bozuyor, testesteronu düşürüyor, kilo da olduğu zaman bilin ki babalarda östrojen fazlalığı oluşuyor" ifadelerini kullandı.

''EN TEHLİKELİ YAĞ RİVİERA ZEYTİNYAĞI''

Riviera zeytinyağının en tehlikeli yağ olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Bilerek kızartmalarda kullanılıyor. Riviera zeytinyağı işlem gördüğü için en tehlikeli yağdır. Aynı şekilde palm yağı da işlem gördüğü için kanserojendir. Riviera zeytinyağı da işlem gördüğü için kanserojendir. İşlenmiş, pakete girmiş gıdaları kullanmayacaksınız. Pazara da gitseniz seçici olacaksınız. Pazarda da her şeyin doğal olduğunu sanmıyorum, açıktalar ama üstleri ilaçlı olabilir" dedi.

Canan Karataydan korkutan açıklama: Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler

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