Çanakkale’de deniz ulaşımı normale döndü

Kuzey Ege Denizi ve Güney Marmara’da Pazartesi ve Salı günleri eitkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe, Bozcaada- Geyikli ve Erdek- Avşa- Marmara- Balıklı- Ekinlik hattlarında feribot seferleri yapılmadı. Bu sabahki seferler de yine olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleşmedi.



Poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 gün sonra Güney Marmara’da Erdek’ten; Avşa, Marmara ve Balıklı adalarına seferler saat 11.00’de başladı. Kuzey Ege Denizi’nde ise, Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 13.00’te, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 14.00’te seferler başlayacak.



Öte yandan, Çanakkale’nin Yenice ve Çan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Biga ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle de taşımalı eğitime bugün ara verildi.



FERİBOT SEFERİ İPTALİ



Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'nde poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından bugün saat 13.00'te Gökçeada'dan Kabatepe'ye, saat 15.00'te ise Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri, hava koşullarındaki olumsuzluğun sürmesi nedeniyle iptal edildi.