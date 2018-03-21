Çanakkale hutbesinde Atatürk 7 yıldır yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin Meclis grubundaki konuşmasında Diyanet’e, “Çanakkale hutbesinde Atatürk neden yok” diyerek tepki göstermişti. Edinilen bilgiye göre, Atatürk’ün adı Çanakkale hutbesinde son kez 2011 yılında yer adı. 2012 yılından bu yana da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Çanakkale’yle ilgili hutbelerinde Atatürk vurgusu yapılmadı. Bu yıllar içinde konu zaman zaman basında gündeme geliyor. Eleştirilerle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Hürriyet’e verilen bilgide, hutbede yer almasa da Başkan Ali Erbaş’ın bu yıl 18 Mart’ta Çanakkale’de yaptığı duada, “Başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal olmak üzere” ifadesiyle şehitleri andığı belirtildi. Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde bu yıl okutulan hutbede “Dinimiz ve mukaddesatımız, vatanımız ve milletimiz, barışımız ve esenliğimiz için can veren bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ihsan eylesin” denildi.