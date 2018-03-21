Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çanakkale hutbesinde Atatürk 7 yıldır yok

    Çanakkale hutbesinde Atatürk 7 yıldır yok

    Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
    21.03.2018 - 23:35 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924 yılında verdiği talimatla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, tüm camilerde okuttuğu Çanakkale Zaferi’ne ilişkin hutbelerinde 7 yıldır Atatürk isminin yer almadığı belirtildi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin Meclis grubundaki konuşmasında Diyanet’e, “Çanakkale hutbesinde Atatürk neden yok” diyerek tepki göstermişti. Edinilen bilgiye göre, Atatürk’ün adı Çanakkale hutbesinde son kez 2011 yılında yer adı. 2012 yılından bu yana da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Çanakkale’yle ilgili hutbelerinde Atatürk vurgusu yapılmadı. Bu yıllar içinde konu zaman zaman basında gündeme geliyor. Eleştirilerle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Hürriyet’e verilen bilgide, hutbede yer almasa da Başkan Ali Erbaş’ın bu yıl 18 Mart’ta Çanakkale’de yaptığı duada, “Başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal olmak üzere” ifadesiyle şehitleri andığı belirtildi. Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde bu yıl okutulan hutbede “Dinimiz ve mukaddesatımız, vatanımız ve milletimiz, barışımız ve esenliğimiz için can veren bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ihsan eylesin” denildi.

    Etiketler: Çanakkale hutbesi , Atatürk , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri