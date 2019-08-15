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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
15.08.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

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Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu’na bağlı 112 metre uzunluğundaki ’Caesar Kunikov’ adlı savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde can yelekli askerler bulunan Rus savaş gemisine yakın takibi dikkat çekti.

Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 16.30’da giriş yapan Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu’na bağlı 158 borda numaralıÿ’Caesar Kunikov’ adlı savaş gemisi, saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde çok sayıda can yelekli asker bulunan Rus savaş gemisine yakın takip yapmasıÿdikkat çekti.

’Caesar Kunikov’, saat 18.25’te, Boğaz’da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi, Karadeniz’deÿbağlı bulunduğu filoya katılacak.

Çanakkale Boğazından böyle geçti

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