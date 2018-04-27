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    Can pazarı! Onlarca yaralı var

    DHA
    27.04.2018 - 21:26 | Son Güncelleme:

    Elazığ - Diyarbakır karayolunun Gezin Mahallesi mevkiinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2’si ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Elazığ’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kaza saat 19.00 sıralarında Hazar gölü kenarındaki Gezin Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

    Elazığ’dan Diyarbakır istikametine giden, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu midibüsü, Hazar gölü yakınlarında yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 2’si ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elazığ’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kaza nedeniyle karayolu trafiğe bir süre kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Trafik kazası , araç devrildi , gündem
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