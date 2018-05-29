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    Çamlıca Kulesi Eyfel’i geçti

    Hürriyet Haber
    29.05.2018 - 08:59 | Son Güncelleme:

    İnşaatı devam eden Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılırken, antenin monte edilmesiyle 365 metreye ulaşan kulenin yüksekliği Eyfel Kulesi’ni geride bıraktı.İnşaatta gelinen son durum ise havadan görüntülendi.

    Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Antenin monte edilmesiyle kulenin yüksekliği 365 metreye ulaştı.

    Çamlıca Kulesi Eyfel’i geçti

    Kule 365 metreye ulaşmasıyla Paris’in simgesi olan 300 metrelik Eyfel Kulesi'ni geçti. Kulede işçilerin metrelerce yükseklikte çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği görüldü. Antenin kırmızı ve beyaz renklerden oluştuğu dikkat çekti.

    Çamlıca Kulesi Eyfel’i geçti

    İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kule tamamlandığında vatandaşların görebileceği ikinci seyir terası yüksekliği 153 metre (deniz seviyesinden 371 metre) yüksekliğe çıkılabilecek. 365 metre yüksekliğe ulaşan kulenin deniz seviyesinden yüksekliği 583 metre oldu.

    Çamlıca Kulesi Eyfel’i geçti

    Etiketler: en uzun kule , gündem
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