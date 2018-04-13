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    Camide-okulda arsenikli su iddiası

    Hasan DEMİRBAŞ/DHA
    13.04.2018 - 23:38 | Son Güncelleme:

    CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, bazı okul ve camilerdeki su numunelerinde, olması gerekenin üstünde arsenik maddesine rastlandığını söyledi.

    Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü’nün (ASAT) birkaç yıldır su numunelerinin verilerini gizlediğini iddia eden Kara, “Arsenik konsantrasyonunun yasal sınırı 10 miligram olması gerekirken, Yeniköy depo istasyonunun 13 miligram olduğu Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi’nde açıklanmıştır” dedi.

    İl Sağlık Müdürlüğü’nün bazı verilerini de açıklayan Kara; Kaş, Kumluca, Gazipaşa, Manavgat, Korkuteli, Demre, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, Döşemealtı, Serik ve Kepez ilçelerindeki okul ve camilerin su numunelerinde koliform, krom, enterokok, nitrat, arsenik gibi tehlike yaratabilecek maddeler bulunduğunu belirtti.

    Etiketler: arsenikli su , gazetehaberleri , gündem
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