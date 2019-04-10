Çamaşır suyu içen minik Erva, hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çamaşır suyu içince fenalaşan Erva Menteş (2), hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi’nde meydana geldi.
Zeynep ve Mehmet Menteş, çiftinin çocukları Erva Menteş, kapağı açık vaziyette evin koridoruna bırakılan çamaşır suyunu içti.
Durumu fark eden anne, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan Erva Menteş’i İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
İlk olarak miğdesi yıkanan Evra, yoğun bakıma alındı.
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