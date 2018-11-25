Çalıkuşları, Elvin’in doğum gününde dernekleşti
AVUKAT Tülay Bekar’ın öncülüğünde kadınlar, çocuklar, mülteciler gibi hassas gruplara destek vermek için toplumun her kesiminden yüzlerce kişinin gönüllü destek verdiği ve üyesi olduğu “Çalıkuşu Platformu” iki yıl sonra dernekleşiyor.
SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ
Platform, Ankara’da iki yıl önce bombalı saldırıda 20 yaşında yaşamını yitiren Elvin Arslan’ın doğum gününde dernekleşmek için ilk adımı attı. Kuruluş etkinliğine, Elvin’in annesi Nalan Arslan, Soma faciasında yaşamını yitiren madencilerden Uğur Çolak’ın annesi Gülsüm Çolak da katıldı.
ANNELERE PLAKET
Yenimahalle Belediyesi evsahipliğinde Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde Elvin Arslan’ın anısına bir video gösterisi yapıldı. Sahneye çıkan anne Nalan Arslan gözyaşlarını tutamadı, davaya destek veren Çalıkuşu Platformu’na ve Tülay Bekar’a da teşekkür etti. Etkinlikte, Soma’nın annesi Gülsüm Çolak plaketini eski Danıştay Başsavcısı Turgut Candan’ın elinden aldı. Ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a, Çalıkuşları adına teşekkür plaketini ise Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Şahindokuyucu sundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle