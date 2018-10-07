Çakıcı'ya hücre cezası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇakıcı'ya hücre cezası
GeriGündem Çakıcı'ya hücre cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
07.10.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

Çakıcı'ya hücre cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çakıcı'ya hücre cezası

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde, cezaevi müdürünü eliyle yaptığı tetik işaretiyle tehdit ettiği gerekçesiyle 3 gün hücre cezasına çarptırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın, 15 Ağustos'ta görüştüğü avukatı Zeynep Çiftçi'ye, "Hasan'a söyle, bu cezaevi müdürüyle gelip konuşsun. Bir de Trabzonluymuş, Samsun'da ikamet ediyormuş." dedikten sonra sağ elini sol elinin altına koyarak parmaklarıyla tetik işaretine benzer bir hareket yaptığı kamera kayıtlarıyla tespit edildi. 

Bunun üzerine Sincan Cezaevi yönetimi, hükümlü Çakıcı hakkında disiplin soruşturması başlattı. Olaya ilişkin yazılı ifade veren Çakıcı, cezaevi müdürüne yönelik suçlamayı kabul etmediğini belirtti. 

Çakıcı, "Hasan isimli tanıdığından müdür bey ile konuşmasını ve kapı açma raporu" olduğunu söylemesini istediğini savundu.  Soruşturma kapsamında avukat görüşme kayıtları incelediğinde Çakıcı'nın, avukatıyla görüşmesine devam ettiği sırada öncelikle bir süre sessiz kaldığı, gergin ruh hali sergilediği ve avukatına dönerek, "Hasan'a söyle, bu cezaevi müdürüyle gelip konuşsun. Bir de Trabzonluymuş, Samsun'da ikamet ediyormuş." söyleminde bulunduğu esnada sağ elini sol elinin altına koyarak parmaklarıyla tetik işareti yaptığı belirlendi. 

Cezaevi Disiplin Kurulu'nun 5 Eylül tarihli kararında "kurum görevlilerine hakaret ve tehditte bulunmak" suçunu işlediği belirlenen Çakıcı'ya 3 gün hücre cezası verildi. 

"Müdürün baskı altına alınması, devletin baskı altına alınmasıdır" 

Disiplin Kurulu'nun kararına itiraz eden avukat Çiftçi, müvekkilinin hücre cezasıyla cezalandırılmasının sağlık nedenlerinden ve sağlık kurul raporlarından dolayı mümkün olmadığını, aksi takdirde müvekkilinin sağlığı ile ilgili telafi edilemeyecek zararların ortaya çıkacağını beyan ederek, Ankara Batı İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu. 

Çakıcı, 1 Ekim'de Ankara Batı İnfaz Hakimliğindeki savunmasında şunları söyledi: 

"Benim değişik tıp fakültelerinden, araştırma hastanelerinden raporlarım vardır. Hastalığımla ilgili sağlık raporlarım mevcuttur. Birçok ilde birçok hastaneden aldığım raporlar var. Onları cezaevine izah ettim. 'Burada böyle bir şey olmaz.' dediler. Hastalıklarımdan dolayı bugüne kadar böyle el egzersizi yaptığımı söyledim. Ben orada öyle bir hareket yaptım ancak yaptığım el egzersiziydi. İnsan vücudu sağa sola döndüğü zaman şekil alabilir, sert bakabilirim. Bu, yan döndüğümden kaynaklıdır. 

Benim sinirli ya da sert bakışım olmadı. Kesinlikle tehdit eyleminde de bulunmadım. Hakkımda verilen karar ne olursa olsun karara saygı duyuyorum." 

İtiraza ilişkin kararda Çakıcı'nın, el hareketlerinin sağlığı açısından yaptığı egzersiz olduğunu söylese de parmak hareketlerini sadece cezaevi müdürü hakkında konuşurken tetik çeker gibi yaptığının sabit olduğu vurgulandı. 

Hükümlünün almış olduğu sağlık raporlarıyla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede hastane raporlarının gerçeği yansıtmadığı yönünde kamu davası açıldığı hatırlatılan kararda, Çakıcı'nın daha önce kaldığı cezaevi müdürlerine de tehdit eyleminde bulunduğu kaydedildi. 

Çakıcı'nın hücre cezasının kaldırılması talebinin reddedildiği belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi: 

"Hükümlünün el hareketinin şekli ve avukatının da bunu izleyen ve dikkat kesilen haline göre, kuşkusuz bir infaz emridir. Hükümlü, benzer infaz emirlerini önceden de vermiştir. Ayhan Çapacı kararı buna misaldir. Müdürün baskı altına alınması, devletin baskı altına alınmasıdır. Böyle bir cürete katiyen göz yumulamaz." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uyuyan tehlike! Hain talimat ortaya çıktı

Pazar günü için beklenen hava durumu

Türk mimardan büyük başarı

Tepki çeken görüntülerin ardından yeni gelişme