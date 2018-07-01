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    Çakıcı’nın raporunu TTB inceliyor

    Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
    01.07.2018 - 22:11 | Son Güncelleme:

    Kırıkkale'de hükümlü bulunan ve hastanede tedavi gören Alaattin Çakıcı’nın istediği kişilerle görüşmesi için sağlık kurulu raporu verilmesi tartışma yarattı.

    Türk Tabipler Birliği (TTB), bu raporu inceleme kararı aldı. TTB, cezaevlerindeki benzer durumda bulunan mahkûmların durumunu da takip ediyor. TTB yönetimi, Çakıcı’nın raporunun doğruluğuna ilişkin Kırıkkale Tabipler Birliği’nden bilgi istedi. TTB yönetimi başka hasta mahkûmlara yönelik uygulamaları da gündemine aldı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan, cezaevlerinde 401’i ağır 1154 hasta mahkûm bulunduğunu anımsatarak, “Alaattin Çakıcı hasta olabilir. Ancak ona tanınan hakların diğer hasta mahkûmlara da tanınması gerekir” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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