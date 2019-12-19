Çakarlı sahtekar! Aracından çıkanlar şoke etti...

Sarıyer Maslak’taki bir alışveriş merkezi önünde 10 Aralık 2019 günü yapılan uygulamalar sırasında çakarlı bir araç şüphe üzerine polis tarafından durduruldu. Araç sürücüsü Enes Ö. (25) polise “TBMM Araç Giriş Kartı” ve “Araç Görevlendirilme” belgesini gösterdi. Yapılan araştırmada kartların meclisten verilmediği belirlendi. Enes Ö’nün üzerinden ayrıca Mustafa E. adına düzenlenmiş Polis Kimlik Kartı fotokopisi de ele geçti.

Gözaltına alınan Enes Ö, ifadesinde belgeleri kendisini polis olarak tanıtan Yasin isimli kişiden 7.500 TL karşılığında aldığını itiraf etti. İtiraf üzerine kimliği tespit edilen Yasin S’nin (35) Fatih Akşemsettin Mahallesindeki evine baskın düzenlendi. Yasin S., evde bulunamazken aramada, Meclis İdari Amiri sıfatıyla imza edilmiş ve 5 araç için düzenlenmiş TBMM araç giriş kartı, araç görevlendirme belgesi ve dağıtım listesi belgesi, Meclis İdari Amiri sıfatıyla imza edilmiş T.C Cumhurbaşkanlığı forslu kart ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Enes Ö. tutuklanırken, Yasin S’yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.