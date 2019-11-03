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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Çetin AydÄ±n/Ä°STANBUL  
03.11.2019 - 08:00, Son GÃ¼ncelleme:

Çakara ilk gün 126 bin TL ceza

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Çakara ilk gün 126 bin TL ceza

Ä°STANBUL Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, â€˜Ã§akar lambaâ€™ uygulamasÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde 63 kiÅŸiye toplam 126 bin 252 TL para cezasÄ± kesti.Â 

Yeni baÅŸlayan uygulamayla meslek kuruluÅŸlarÄ±, Ã¼niversiteler ve kamudaki Ã¼st yÃ¶netici, genel mÃ¼dÃ¼r, daire baÅŸkanÄ± veya baÅŸka unvanlarla gÃ¶rev yapan kamu gÃ¶revlilerinin kullanÄ±mÄ±ndaki araÃ§larda Ã§akar tabir edilen Ä±ÅŸÄ±klÄ± uyarÄ± iÅŸaretleri yasaklandÄ±. AraÃ§lardaki Ã§akar lambasÄ± yasaÄŸÄ± da 1 KasÄ±m 2019 gÃ¼nÃ¼ yurt Ã§apÄ±nda baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri de yasaÄŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n kent Ã§apÄ±nda uygulama noktalarÄ± oluÅŸturdu.

EMNÄ°YET ÅžERÄ°DÄ°NDE KONTROL

Emniyet ÅŸeridi kullanan ve Ã§akar lamba bulunan tÃ¼m araÃ§lar tek tek kontrol edildi. Ã‡akar lamba kullanan 63 kiÅŸiye 2004â€™er TLâ€™den toplam 126 bin 252 TL para cezasÄ± kesildi. AyrÄ±ca emniyet ÅŸeridi kullanan 86 kiÅŸiye toplam 86 bin 172 TLÂceza uygulandÄ±. TrafikÂ  Denetleme ekipleri 10 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye de zorunluluk olmadÄ±ÄŸÄ± halde geÃ§iÅŸ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ hakkÄ±nÄ± kullanmak maddesi uyarÄ±nca 108â€™er TL ceza yazdÄ±.Â 

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