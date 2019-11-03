Çakara ilk gün 126 bin TL ceza
Ä°STANBUL Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, â€˜Ã§akar lambaâ€™ uygulamasÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde 63 kiÅŸiye toplam 126 bin 252 TL para cezasÄ± kesti.Â
Yeni baÅŸlayan uygulamayla meslek kuruluÅŸlarÄ±, Ã¼niversiteler ve kamudaki Ã¼st yÃ¶netici, genel mÃ¼dÃ¼r, daire baÅŸkanÄ± veya baÅŸka unvanlarla gÃ¶rev yapan kamu gÃ¶revlilerinin kullanÄ±mÄ±ndaki araÃ§larda Ã§akar tabir edilen Ä±ÅŸÄ±klÄ± uyarÄ± iÅŸaretleri yasaklandÄ±. AraÃ§lardaki Ã§akar lambasÄ± yasaÄŸÄ± da 1 KasÄ±m 2019 gÃ¼nÃ¼ yurt Ã§apÄ±nda baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri de yasaÄŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n kent Ã§apÄ±nda uygulama noktalarÄ± oluÅŸturdu.
EMNÄ°YET ÅžERÄ°DÄ°NDE KONTROL
Emniyet ÅŸeridi kullanan ve Ã§akar lamba bulunan tÃ¼m araÃ§lar tek tek kontrol edildi. Ã‡akar lamba kullanan 63 kiÅŸiye 2004â€™er TLâ€™den toplam 126 bin 252 TL para cezasÄ± kesildi. AyrÄ±ca emniyet ÅŸeridi kullanan 86 kiÅŸiye toplam 86 bin 172 TLÂceza uygulandÄ±. TrafikÂ Denetleme ekipleri 10 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye de zorunluluk olmadÄ±ÄŸÄ± halde geÃ§iÅŸ Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ hakkÄ±nÄ± kullanmak maddesi uyarÄ±nca 108â€™er TL ceza yazdÄ±.Â
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