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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Çakar yasağı tavizsiz uygulanacak"

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"Çakar yasağı tavizsiz uygulanacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koruma statüsünde olan devletin üst makamları hariç yetkisiz çakar kullananlara karşı 1 Kasım’dan itibaren hiçbir esneklik gösterilmeyeceğini söyledi.

İstanbul’da dün Trafik Güvenliği TV Ödülleri yarışma programında dereceye girenlere ödülleri verildi. Törende konuşan Soylu, çakar kullanımı konusunda getirilen sınırlamayı hatırlatarak, “İçişleri Bakanıyım. 1 yıldır çakar kullanmıyorum. Öyle bir utanma belası içerisine girdim ki, çünkü vatandaşlarımız bu konuda çok ciddi eleştiriler ortaya koyuyor. Ama yetkili, yetkisiz, ihtiyacı olan olmayan herkes çakarla beraber gidiyor. Vatandaş şikayetinde haklıydı. Biz de yasal düzenlemesini tamamladık. 1 Kasım itibariyle yetkisiz çakar kullanımı noktasında tavizsiz uygulamaya başlıyoruz” dedi.
Çakarı kimlerin kullanabileceğini belirlediklerini söyleyen Soylu, “TBMM Başkanından başlıyor, HSK Başkanvekili’nde duruyor. Yani bizim Polis ve Jandarma kardeşimiz çevirdiği zaman, kimin kim olacağını biliyor. 4-5 basit maddeden oluşan bir sistem getirdik. Araçlarında çakar bulunan vatandaşlarımıza bu konuda bir esneklik veya müsamaha göstermeyeceğimizi hatırlatmak istiyorum” uyarısında bulundu.

İKİ KİŞİYE KORUMA

Soylu isim vermeden iki kişiyi özellikle takip ettiğini anlattı: “Bu ülke için önemli icat yapan iki kişiyi ben uzun zamandır takip ediyorum. Onlara koruma da tahsis ettim. Çünkü birinin yaptığı, ABD’den milyonlarca dolara aldığımız bir şeyin yerlileştirilmesi. Öteki de yüzde 99’unu becerdiler, dünyada çok önemli bir adımı atmamızı temin edecek. Eğer biz bu insanları trafik kazalarında kaybedersek, belki de geleceğimiz için bize çok önemli alanlar açabilecek insanlardan yoksun kalmış olacağız. Onun için de bir sayısı da bizim için çok önemlidir.”

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