"Çakar yasağı tavizsiz uygulanacak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koruma statüsünde olan devletin üst makamları hariç yetkisiz çakar kullananlara karşı 1 Kasım’dan itibaren hiçbir esneklik gösterilmeyeceğini söyledi.
İstanbul’da dün Trafik Güvenliği TV Ödülleri yarışma programında dereceye girenlere ödülleri verildi. Törende konuşan Soylu, çakar kullanımı konusunda getirilen sınırlamayı hatırlatarak, “İçişleri Bakanıyım. 1 yıldır çakar kullanmıyorum. Öyle bir utanma belası içerisine girdim ki, çünkü vatandaşlarımız bu konuda çok ciddi eleştiriler ortaya koyuyor. Ama yetkili, yetkisiz, ihtiyacı olan olmayan herkes çakarla beraber gidiyor. Vatandaş şikayetinde haklıydı. Biz de yasal düzenlemesini tamamladık. 1 Kasım itibariyle yetkisiz çakar kullanımı noktasında tavizsiz uygulamaya başlıyoruz” dedi.
Çakarı kimlerin kullanabileceğini belirlediklerini söyleyen Soylu, “TBMM Başkanından başlıyor, HSK Başkanvekili’nde duruyor. Yani bizim Polis ve Jandarma kardeşimiz çevirdiği zaman, kimin kim olacağını biliyor. 4-5 basit maddeden oluşan bir sistem getirdik. Araçlarında çakar bulunan vatandaşlarımıza bu konuda bir esneklik veya müsamaha göstermeyeceğimizi hatırlatmak istiyorum” uyarısında bulundu.
İKİ KİŞİYE KORUMA
Soylu isim vermeden iki kişiyi özellikle takip ettiğini anlattı: “Bu ülke için önemli icat yapan iki kişiyi ben uzun zamandır takip ediyorum. Onlara koruma da tahsis ettim. Çünkü birinin yaptığı, ABD’den milyonlarca dolara aldığımız bir şeyin yerlileştirilmesi. Öteki de yüzde 99’unu becerdiler, dünyada çok önemli bir adımı atmamızı temin edecek. Eğer biz bu insanları trafik kazalarında kaybedersek, belki de geleceğimiz için bize çok önemli alanlar açabilecek insanlardan yoksun kalmış olacağız. Onun için de bir sayısı da bizim için çok önemlidir.”
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