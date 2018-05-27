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    ByLock kodu: Fahri11

    Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
    27.05.2018 - 20:22 | Son Güncelleme:

    FETÖ’nün yargı yapılanmasındaki en etkili 9 isminden biri olduğu belirtilen ve şubat ayında Çanakkale’deki ‘gaybubet evi’nde saklanırken yakalanan eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Mehmet Kaya hakkında ‘terör örgütü yöneticiliği’ suçlamasıyla fezleke düzenlendi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede, Kaya’nın ByLock kullanıcısı olduğu ve ‘fahri 11’ ismini kullandığı belirtildi.

    SEÇİMLERDE ETKİLİ OLDU

    Fezlekede, “Şüphelinin, örgütün toplantılarını organize ettiği, himmet topladığı, Yargıtay’a seçilecek üyelerin belirlenmesinde örgüt adına önemli rol oynadığı, örgütün yargı yapılanması içerisinde en önemli 9 isimden birisi olduğu ve bu şekilde Fetullahçı silahlı terör örgütünün ideolojisini, amaçlarını, faaliyetlerini benimsediği...” değerlendirmesine yer verildi. Fezlekede, eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Nesibe Özer başta olmak üzere çok sayıda şüphelinin Kaya’nın ‘yapının mensubu’ olduğu yönünde ifade verdiği vurgulandı.

    SUSMA HAKKINI KULLANDI

    FETÖ’nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmada İbrahim Okur başta olmak üzere çok sayıda şüpheli, Yargıtay’a 160 yeni üye seçimine ilişkin 2010’daki toplantının Mehmet Kaya’nın evinde yapıldığını anlatmıştı. Okur ifadesinde, “Bir akşam bizi evine çağırdı. Evine Birol Erdem, Ahmet Hamsici ile birlikte gittik. Yemekten sonra Yargıtay üyelerinin seçimi ile ilgili ön çalışma yapmak amacıyla gittiğimizi biliyordum. Yemekten sonra eve projektör kurulduğunu gördüm. Mehmet Kaya bana, ‘Arkadaşlar 350-400 isim belirlemişler’ dedi. Ben bu isimleri kurul üyelerinin belirlediği isimler olarak zannetmiştim. Ama ilerleyen aşamada Fetullah Gülen cemaat mensuplarının çıkardığı isimler olduğunu anladım” demişti.

    Fezlekede, Mehmet Kaya’nın hakkındaki iddialarla ilgili susma hakkını kullandığına dikkat çekildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , seçim , bylock , gündem
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