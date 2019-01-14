Buzağı destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak?
Hayvancılıkta büyük öneme sahip buzağılar için yapılan destekleme ödemelerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelindeki yüz binlerce üreticiye, belirlenen oranlarda buzağı destekleme ödemesi yapıyor. Peki, buzağı destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan buzağı desteklemesinin ödeme takvimi netleşti. Bakan Bekir Pakdemirli, toplamda 438 bin 284 yetiştiriciye iki grupta 522 milyon lira buzağı destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı ve ödemeler için tarih verdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakan Pakdemirli, buzağı destekleme ödemelerinin 11-18 Ocak'ta yapılacağını bildirerek, "Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize, 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız." dedi. Bakan'ın açıklamasının tamamı şöyle;
"Birinci grupta, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan, 263 bin 519 yetiştiricimizin 320 milyon lira tutarındaki desteklemesini 11 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödüyoruz. İkinci grupta ise T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2 olan, 174 bin 765 yetiştiricimizin, 202 milyon lira tutarındaki desteklemesini 18 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödeyeceğiz. Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız." dedi.
BUZAĞI NEDİR?
Buzağı, ineklerin, doğumundan sütten kesilmesine kadarki yavrularına verilen addır. Sütten kesilmesinin ardından, bir yaşına kadar olan genç sığırlar ise dana olarak adlandırılır.
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