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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.01.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Buzağı destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak?

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Buzağı destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak?

Hayvancılıkta büyük öneme sahip buzağılar için yapılan destekleme ödemelerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelindeki yüz binlerce üreticiye, belirlenen oranlarda buzağı destekleme ödemesi yapıyor. Peki, buzağı destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan buzağı desteklemesinin ödeme takvimi netleşti. Bakan Bekir Pakdemirli, toplamda 438 bin 284 yetiştiriciye iki grupta 522 milyon lira buzağı destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı ve ödemeler için tarih verdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakan Pakdemirli, buzağı destekleme ödemelerinin 11-18 Ocak'ta yapılacağını bildirerek, "Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize, 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız." dedi. Bakan'ın açıklamasının tamamı şöyle;

"Birinci grupta, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan, 263 bin 519 yetiştiricimizin 320 milyon lira tutarındaki desteklemesini 11 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödüyoruz. İkinci grupta ise T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2 olan, 174 bin 765 yetiştiricimizin, 202 milyon lira tutarındaki desteklemesini 18 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödeyeceğiz. Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız." dedi.

BUZAĞI NEDİR?

Buzağı, ineklerin, doğumundan sütten kesilmesine kadarki yavrularına verilen addır. Sütten kesilmesinin ardından, bir yaşına kadar olan genç sığırlar ise dana olarak adlandırılır.

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