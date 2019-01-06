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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Turgay İPEK - Zafer KUMRU - Bedir ALTUNOK - Suat İNCEDERE/SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)
06.01.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Buz gibi havada insan seli... Kuyruğun sonu görünmedi

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ENVER Paşa komutasında, 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen binlerce Mehmetçik, ’Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor’ sloganıyla Allahuekber Dağları’nda düzenlenen yürüyüşle anıldı. Kar yağışı altındaki yürüyüşe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Türkiye’nin birçok kentinden Kars’ın Sarıkamış ilçesine akın eden her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

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  • Sarıkamış şehitleri anıldı
  • Sarıkamış şehitleri anıldı
  • Sarıkamış şehitleri anıldı
  • Sarıkamış şehitleri anıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış’taki Allahuekber Dağları’nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı’nın kayıtlarına göre, 60 bin asker, şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü. Erzurum’daki 9’uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış’taki askeri birliklerde görevli subayların Allahuekber Dağları’ndaki sessiz anma törenleri, Alaattin Karaca başkanlığındaki dönemin Dağcılık Federasyonu ile 2003 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı olan Necati Bölükbaşı ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez’in çabalarıyla kamuoyunca sahiplenildi.

SARIKAMIŞ’A AKIN ETTİLER

Türkiye’nin dört bir yanından gelen, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi, şehitleri anmak için Sarıkamış’ın Kızılçubuk köyünde buluştu. ’Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, valiler, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, izciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılara kamyonlarla erzak ve Türk bayrağı dağıtıldı. Askeri helikopterin sürekli güvenlik amacıyla uçuş yaptığı yürüyüş kar yağışı altında dualarla saat 10.30’da başladı. Katılımcılar, dev bayrak ve Atatürk posterleri taşıyarak, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganlarıyla kar yağışı altında yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar, 6,5 kilometrelik ’Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu’nu izleyerek, Yukarı Sarıkamış Mahallesi’ndeki tören alanında yürüyüşü sonlandıracak.

PROFESÖR KAVUKCU İLGİNÇ PERFORMANSI İLE SARIKAMIŞ’I ANLATTI

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağlarında düzenlenen şehitleri anma programına katılan Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, ilginç performansı ile Sarıkamış olayının masumiyetini anlattı. Bölge ikliminin zorlu koşullarını içinde ateşin de yer aldığı enstalasyona boyayla müdahale ederken, kendisine de dışarıdan boya ile müdahale edilerek bir anlatım dili oluşturan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, bu kez Allahuekber dağlarında ilginç bir çalışmaya imza attı. Törenlerin yapıldığı deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikte binlerce kişinin izlediği sanatı ile büyüleyen Kavukcu şunları söyledi:

"Tarihimizde önemli bir yer tutan ve toplumu derinden etkileyen Sarıkamış olayı için çağdaş sanat dili ile bir enstalasyon ve performans gerçekleştirdim. Sarıkamış, insanı derinden etkileyen bir trajedi. Tarihimizde önemli bir yeri olan bu savunma öyküsünün binlerce kahramanı var. Binlerce hayat burada son bulmuş, dünyanın en masum ölümleri burada yaşanmıştır. Özellikle de bu savunmada masumiyet simgesi haline gelmiş bir durumun dile getirilmesi önem arz etmektedir. İnsanın, öyküsünü dinlerken bile üşüdüğü Allahuekber Dağları’nın soğuğunda doğaya karşı verilen bir mücadele. Bu mücadelede karşı karşıya gelmiş iki ordu. Soğuktan üşümüş donmuş bedenler. Üşüse de donsa da kırmızı sımsıcak bir ateşin içinde. Tarihin seyrini değiştirmiş, Türkiye ve Rusya’nın günümüzdeki sınırlarını çizmesini sağlamış bir mücadele. On binlerce şehidimizin olduğu bu karşılaşmada, ölen masum insanların anısına her yıl gerçekleştirilen geleneksel yürüyüş etkinliği içerisinde hem şehitlerimizi anmak hem de bu Sarıkamış olayına dikkat çekmek için bir performans sergiledim. Bu performansta insan karşısında doğanın gücünü bir kez daha anlamamızı sağlamış Sarıkamış olayı, buz ve soğuk ile sıcak ve ateşin de bir birleşimidir. Bu vahim olayda can vermiş insanlar soğuğu hissettiği kadar bir ateş çemberi içinde sıcağı da hissetmişlerdir. Buradan hareketle doğanın insan üzerine adeta bir ölüm gibi çöktüğü Sarıkamış olayı için bir ateş çemberi oluşturup, ateş ve soğuğun aynı anda zıtlık oluşturduğu bir kompozisyon kurguladım. Çağdaş bir sanat dili ile gerçekleştirilen çalışmada doğa ve iklim koşullarının zorluğunu, çekilen acı ile bugün hissedilen hüznü birleştirmeye çalıştım" dedi.

SABAHA KADAR NÖBET TUTTULAR

Kardan yapılan asker heykeli önünde toplanan öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tuttular. Ankara’dan Kars’ın Sarıkamış ilçesine yaklaşık 800 kişi ile birlikte çıkarma yaptıklarını belirten Kars, Ardahan ve Iğdır Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım her sene buradaki anma etkinliklerine katıldıklarını söyledi. Üç gün süren etkinliklere katılıp nöbetlerini tutup, yürüyüşlere katıldıklarını ifade eden Erdoğan, "Sarıkamış’a federasyonumuzun yönetim ve yüksek istişare kurulu ile birlikte yaklaşık 800 kişi ile birlikte geldik. Her yıl burada üç gün süren etkinliklere katılarak şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Burası Çanakkale’nin alt yapısı. Kayıtsız ve şartsız kendini vatana feda etme destanıdır Sarıkamış. Onlar olmaza bu kadar rahat edemezdik. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, yaşayacağız da. Birlikte olmalıyız, ülkemize sahip çıkacağız çünkü başka bir Türkiye yok" diye konuştu.

Bakan Akar'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı
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