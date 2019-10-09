Büyükada'da şaşırtan rakamlar! Röportaj anında bile yaşanıyordu…

Yerli ve yabancı turistin gözdesi Büyükada trafik sorunu ile karşı karşıya. Yaz aylarında nüfusu 300 bini bulan Büyükada'daki Çınar Caddesi'nde aşırı kalabalıktan yürümek bile zorluyken, buradan geçen fayton, bisiklet, akülü araç, motosikletler nedeniyle sık sık kazalar yaşanıyor. Kaldırımları ise iş yerlerinin işgali altında, yayalar geçemiyor. Büyükada'da resmi kayıtlara geçen kaza sayısı 2018 yılında 346 iken 2019 yılın ilk 7 ayında sayı 229’u buldu. Büyükada sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor.

3 BİN BİSİKLET VE AKÜLÜ ARAÇ İLE 260 FATYON AYNI YOLU KULLANIYOR

Adalar Belediyesi Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Galip, Büyükada’da İstanbul’un birçok ilçesinden daha fazla trafik sorunu olduğunu belirterek, “İlçemizdeki iç ulaşım ve turistlere yönelik ulaşım tamamen faytonlarla gerçekleşiyor. Bisiklet ve elektrikli motorların da artmasıyla sorunlar başladı. Bu sıkıntılar sebebiyle de kazalar yoğunlaştı. Örneğin 2018 senesinde adalarda 497 tane resmi kaza meydana geldi. Bizim ilçemizde tek bir ana arter cadde var; Çınar Caddesi. Bu cadde 11 kilometrelik bir alan. Bu alanın içerisinde yaklaşık 2-3 bin bisiklet, 260 fayton, 3 bin tane de scooter çalışıyor. Cumartesi, pazar günü yoğunluğu içerisinde de kazalar da yoğunlaşıyor. Acil bir biçimde giderilmesi gerekliliği de hem adada yaşayan insanlar hem de turistlerin sağlığı için şarttır" dedi.

“BİSİKLET DÜKKANLARI KAPATILMASIN, ÖZEL YOL YAPILSIN"

Muhtar Rafet Galip aynı cadde üzerinde bütün araçların bir arada bulunmasının kazaları artırdığını ifade etti. Galip, “Adalar nüfusu kışın 15 bin, yazın ise 250-300 bini bulur. Bu yoğunluğun içerisinde faytonların, bisikletlerin ana artere çıkmasıyla birlikte bu kazalar kaçınılmaz oluyor. Vatandaşların da isteği bu yoğunluğun azaltılması. Son 10 yılda adada 22 bisiklet dükkanı açıldı. Aynı cadde üzerinde hepsinin çalışmasını engellememiz gerekir. Biz bisiklet dükkanlarının kapatılmasını istemiyoruz, ancak özel bisiklet yollarının yapılmasını istiyoruz" dedi.

ADANIN EN BÜYÜK YARASI

Fayton çarpması sonucunda hayatını kaybeden Hatice Yürük’ün oğlu Osman Yürük “Annem kaldırımda yürürken 16-17 yaşlarında bir fayton sürücüsü durması gereken yerde durmadı, anneme vurmasıyla beraber altına aldı. Hastaneye kaldırılırdı, 3 hafta kadar yoğun bakımda kaldı ama kurtaramadık. Bütün bunların sebebi bana ve Adalılara göre denetimsizlik. 16-17 yaşındaki bir çocuk faytona çıkıyor, içindeki ve trafikteki insanları canı bu ehliyetsiz, ruhsatsız genç çocuğun elinde. Bu ne ilk ne son. Yüzlerce vaka var. Bizlerin sesi duyulmadı. Ben 62 yaşındayım kendimi bildim bileli bu fayton sorunu var. Adanın en büyük yarası bu, özellikle Büyükada’nın" diye konuştu.

“BİR BUÇUK SENE ÇALIŞAMADIM, ARABACI ERTESİ GÜN İŞİNE DEVAM ETTİ"

Büyükada'da yaşayan Muhsin Al’ın ise fayton çarpması sonucunda ayağı kırıldı. Bir buçuk yıl tedavi süreci yaşadığını söyleyen Al, “Şoförü olmadan, kendi halinde parlayan fayton peş peşe iki araba çıkmıştı. Birinden kurtuldum ikincisi çarptı. Ayağım üç yerden kırıldı, iki platin takıldı. Bir buçuk sene çalışamadım. Ama arabalar ertesi gün çalışmaya devam etti. Mağdur olan biz oldu. Yollarda bisiklet, yayalar, arabalar, akülüler hepsi aynı yolun içinde. Yayaların gideceği yol yok. Kaldırımlar zaten işgal olmuş. Kaldırımda vatandaşın yürüyeceği yol yok. Arabacı bisikletliye bağırıyor, bisikletli yayaya bağırıyor, kaçın diyor, Teksas gibi millet yaşamını zar zor sürdürüyor" dedi.

Adada yaşayan vatandaşlar ise yolda yürürken endişelendiklerini belirtiyor. Adalı Fatma Çayır, “Korkuyoruz tabii, çarpıyorlar da insanlara. Kaçamıyorsun da atla üzerine gelince. Benim eşime birçok defa fayton çarptı. Eşim yürüyemiyor, akülü arabası kırıldı" dedi.

Adalar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından verilen bilgilere göre ise;

2018 yılında Büyükada’da 346 kaza, 2019 yılının ilk 7 ayında 229 kaza meydana geldi. Yine aynı şekilde diğer adalarda ise durum şöyle;

Heybeliada, 2018 yılı 106, 2019 yılı ilk 7 ay 64 kaza

Kınalıada, 2018 yılı 29, 2019 yılı ilk 7 ay 19 kaza

Burgazada 2018 yılı 12, 2019 yılı ilk 7 ay 5 kaza meydana geldi.