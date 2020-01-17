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Semih ÇALIŞKAN-Güven USTA/DHA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 16:57,Son Güncelleme:/

Büyükada'da başıboş atlar görüntülendi

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Büyükada'da başıboş atlar görüntülendi

RUAM hastalığı tespit edilen 105 atın itlaf edildiği Adalar'da karantina süreci devam ediyor. Büyükada'da ormanlık alandan yola inen üç başıboş at görüntülendi.

Ruam hastalığı tespit edilen 105 at itlaf edilmiş ardından karantina süreci başlatılmıştı. Atların ahırlarda bekletildiği belirtilirken, bugün öğleden sonra Büyükada'da üç başıboş at görüntülendi. Ormanlık bölgeden yola inen atlar bir süre sonra tekrar ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu. 

 

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