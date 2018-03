Büyük Taarruz öncesi çekilen fotoğraftaki ağaç yıllar sonra böyle görüntülendi

Kocatepe, Anadolu’nun ve Türk Ulusu’nun kurtuluşunu sağlayan Büyük Taarruz’un 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı, sevk ve idare edildiği yer. Bundan dolayı Türk Tarihi açısından birçok önemli eserin mevcut olduğu bölgede, taarruzdan önce 25 Ağustos 1922'de çekilmiş bir de fotoğraf bulunuyor. Türk tarihi açısından en önemli fotoğraflardan biri olan karede, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Albay Asım bulunuyor. Taarruz öncesi son planların yapıldığı sırada çekilen fotoğrafın tam olarak nerede çekildiği bugüne kadar sırrını koruyordu. Fakat yakınlardaki köylerde yaşayan yaşlı vatandaşlar ile konunun araştırmasını yapan Alan Kılavuzu Habib Akalın, hatıratları da detaylı bir süzgeçten geçirdi. Hatıratlarda fotoğrafın çekildiği yerin yakınlarında bir değirmen ve derenin yer aldığı bilgisine ulaşan Akalın, eski değirmenin yerini taşlarından tespit etti. Belirtildiği gibi derenin de yer aldığı alanda inceleme yapan Akalın, eski bir ağacın üzerine yoğunlaştı.

Fotoğrafın çekildiği bölgede Nutuk'da da yer aldığı gibi ordunun hazırlandığını söyleyen Habib Akalın, "Atatürk'ün Nutuk'ta, '24 Ağustos günü Akşehir'den 25 Ağustos günü karargahımızı Şuhut'a nakil ettik' demesinin ardından gece saatlerinde Şuhut Atatürk Evi'nden çıkıp çadırlı orduyu Çakırözü yakınlarına dere yatağına kurarak hazırladığı yer burasıdır. Burada Değirmenci Mustafa Ağa var. O dönemlerde oğlu Hasan Hüseyin Ağa'da yanında ve 14-15 yaşlarında. Şemsi nine de Değirmenci Mustafa Ağa'nın kızı. Taarruzdan önce hazırlık günlerinde buradan ordu geçerken, burada su değirmeni işletiyorlar. Atatürk ve komuta komitesi de buraya geldiğinde Şemsi nine şepit ve yumurta yapıyor. Buradan geçen her askere yetiştirmeye çalışıyor. Biz bu tarih araştırmasına girdiğimizde Şemsi ninenin kızına ulaştık. Ayrıca da Hasan Hüseyin Ağa'nın da oğlu Mustafa Özdemir'e ulaştık. Onları da araçlara bindirerek, 'Bizi o fotoğrafın yerine götürün' dediğimizde buraya getirdiler. Nutuk'ta da bahsedilen çadırlı orduların kaldığı yer burasıdır" dedi.