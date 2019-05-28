‘Büyük suç’un derin hikâyesi: İfşa
HÜRRİYET gazetesi muhabiri Toygun Atilla, 27 yıllık meslek hayatında Türkiye’nin en önemli soruşturmalarına tanıklık etti.
Türkiye’nin gündemini belirleyen mafya operasyonları, MİT krizi, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, 15 Temmuz, FETÖ gibi soruşturmalarda sahadaydı. Gördüklerini, bildiklerini ‘İfşa’ ismini verdiği kitabında topladı. Kırmızı Kedi Kitabevi’nden çıkan İfşa dün raflardaki yerini aldı.
‘İfşa’da FETÖ’cülerin MİT’e sızma yöntemleri, karı koca FETÖ’cü MİT’çiler, istihbarat teşkilatının örgüt elemanları tarafından kibrit kutusu ile nasıl dinlendiği gibi bilgiler tüm detaylarıyla anlatılıyor. Örgütün futbola sızmasının geçmişi, 7 Şubat MİT krizinin perde arkası da kitapta yer alıyor.
NİYE TUTUKLAMADINIZ
FETÖ lideri Fetullah Gülen’in yakın çevresinin yükselişi de Toygun Atilla’nın akıcı üslubuyla anlatılıyor. Kitapta yer alan önemli isimlerden biri de itirafçı eski İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar. Yunus Dolar bir yakınını ziyaret ettiği Ankara’da, GATA’dan tabip albay Emin Aydur’la da buluşur. Emin Aydur “Hocaefendiyi neden kızdırdınız? İlker Başbuğ’u neden tutuklatmadınız” diye sorar. İlker Başbuğ bu konuşmadan 3 ay sonra, bizzat Gülen’in talimatıyla tutuklanır.
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