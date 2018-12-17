Büyük saygısızlık... Skandal üzerine harekete geçildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBüyük saygısızlık... Skandal üzerine harekete geçildi
GeriGündem Büyük saygısızlık... Skandal üzerine harekete geçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
17.12.2018 - 20:09, Son Güncelleme:

Büyük saygısızlık... Skandal üzerine harekete geçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyük saygısızlık... Skandal üzerine harekete geçildi

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde gazi Berkan Aydınoğlu’nun oğlu İsmail Efe (17), ücretsiz kartı olmasına rağmen iddiaya göre şehir içi minibüsü şoförü tarafından araçtan indirildi. İsmi bilinmeyen şoförün, "Ananı taşıyorum, babanı taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım?" diyerek minibüsten indirdiği İsmail Efe’ye araçta bulunanlar destek olurken, konu ile ilgili kaymakamlık araştırma başlattı.

Olay geçen Cuma saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 1994 yılında Güneydoğu’da görev yaparken mayına basarak gazi olan Berkan Aydınoğlu’nun oğlu İsmail Efe, gazi yakınları için verilen ücretsiz seyahat kartıyla, minibüse binmek istedi. İddiaya göre, 09 M 1524 plakalı minibüsün şoförü, "Ananı taşıyorum, babanı taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım?" diyerek İsmail Efe’yi indirdi. Yolcular ise bu duruma tepki gösterdi.

Gazi Berkan Aydınoğlu, olayın ardından görüştüğü şoförün kendisine de aynı ifadeleri kullanarak, "Arkadaş ben taşımayacağım" dediğini söyledi. Yaşanan olaylara tepki gösteren Berkan Aydınoğlu, gerekli yerlere başvuru yaptığını belirterek, "Bizler bunları hak etmiyoruz. Ben ülkem için askerde Kuzey Irak’ta, sınır ötesi operasyonda gazi oldum. Bunun içinde devletim beni emekli yaptı. Bizlere de bazı haklar verdi. İşte ücretsiz seyahat kartı da bunlardan biri. Oğlum şehir içi minibüsüne biniyor ve haksız yere diğer müşterilerin önünde, ’Ananı taşıyorum, babanı da taşıyorum, bir de seni mi taşıyacağım’ denilerek rencide edilip, araçtan indiriliyor. Bu çok üzücü bir olay. Ben gerekli yerlere başvurumu yaptım" dedi.

KAYMAKAMLIK ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise, olayla ilgili, "Üzücü bir olay yaşanmış. Gazimiz yaşananlar nedeni ile minibüs sürücüsü hakkında bizlere şikayetini bildirdi. Tabii ki araştıracağız. Karşı tarafı da dinleyeceğiz ve ortada suçlu varsa gereken elbette ki yapılacak" dedi.

’GAZİLERİMİZ, ŞEHİTLERİMİZ VE YAKINLARI BAŞIMIZIN TACI’

Nazilli Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Esenay, "Üzücü bir olay yaşanmış. Olaydan haberdar olduğumdan bu yana olayı takip ediyorum. Gazilerimiz, şehitlerimiz ve yakınları bizim başımızın tacıdır. Çünkü bu ülke için şehit ve gazi olmuşlardır. Bizim kooperatifimizin iç tüzüğünde gerekli ceza maddeleri bulunmakta. Ayrıca yine tüzüğümüzde, ’Gazi ve şehit yakınları rencide edilmeyecek, ücret istenmeyecek’ diye belirtilmiştir. Şayet yaptığımız araştırmalarımızda bu sürücü arkadaşımız hata ve suç işlemiş ise cezasız kalmaz" dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ankara'daki YHT kazasında flaş gelişme... İfadeleri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: 'Operasyona her an başlayabiliriz'

Serviste hayatını kaybetmişti! Flaş karar

Turistik ilçede hayat felç oldu... 'Bu Türkiye rekoru'