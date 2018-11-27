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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
27.11.2018 - 06:21, Son Güncelleme:

Büyük panik! Bomba gibi patladı, herkes böyle izledi

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Büyük panik! Bomba gibi patladı, herkes böyle izledi

Bursa'da bir ayakkabı dükkanında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Dükkanın üstünde bulunan evlere sıçrayan yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Patlama sesine uyanan mahalleli sokağa döküldü ve yangını korku dolu gözler ile izlerken dükkan sahibi kaldırıma oturarak iş yerinin alevlere teslim olmasını izledi.

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  • Bursada büyük panik
  • Bursada büyük panik
  • Bursada büyük panik
  • Bursada büyük panik
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesi Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Kadir Birinci'ye (39) ait ayakkabı dükkanında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Patlama sesine uyanan vatandaşlar İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Patlama sonucunda çıkan yangın kısa sürede büyürken alevler dükkanın üst katında bulunan binalara da sıçradı.

BİR SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

8 itfaiye aracı ve 20 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Olay yerine gelen dükkan sahibi gözyaşları içerisinde kaldırıma oturarak dükkanın alevlere teslim olmasını izlerken Patlama sesi ile korkup olay yerine gelen mahalleli de korku dolu gözler ile itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi. Çıkan yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

"BOMBA GİBİ PATLADI"

Patlama sesine uyandığını belirten bir vatandaş ise binada oturan Suriyeli aile için endişe ettiğini belirterek, "Büyük bir ses çıktı bomba gibi patladı. Binanın 3. katında Suriyeli aile var. Bu yanan yer ayakkabı dükkanı. Binada bulunan diğer vatandaşların zehirlendiğini düşünüyorum. Sesi duyar duymaz dükkanın yandığını gördüm ve bağırarak herkesi uyandırdım. Daha sonra komşular ile yan binaya geçerek itfaiyeyi aradık" diye konuştu.

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