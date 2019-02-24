Büyük Daire’ye başvurdu
AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesi’nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili kararının AİHM Büyük Daire’ce görülmesi talebi hem hükümetten hem de Demirtaş’tan geldi.
Hükümet dilekçesinde Daire’nin ihlal kararlarını yeniden değerlendirmesi istendi. AİHM’in 20 Kasım 2018’de verdiği ve Demirtaş’ın serbest bırakılmasını da içeren kararının aleyhteki maddelerini AİHM Büyük Dairesi’ne taşıyan Demirtaş’ın avukatları ise hem bu maddelerin yeniden incelenmesini hem de Türkiye’nin kararı uygulamamasına ilişkin hüküm kurulmasını talep etti. Yılda 6-7 defa toplanan ve daire kararında yer almamış beş hâkimden oluşan bir panel, Demirtaş davasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 43. maddesinde gösterilen Büyük Daire tarafından yeniden ele alınması koşullarını karşılayıp karşılamadığına karar verecek. Panel ‘olumlu’ bir karar verirse dava Büyük Daire’ce yeniden değerlendirilecek. Panelin ‘olumsuz’ karar vermesi durumunda ise karar, sözleşme hukuku açısından kesinleşmiş olacak ve uygulanmasının takibi için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne iletilecek.
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