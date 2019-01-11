Büst öptürenlere 3 yıl 4 ay hapis
Antalya’da çiftçilikle geçinen İbrahim Çay’ı PKK’lı olduğu iddiasıyla kaçırıp döverek Atatürk büstünü öptüren 7 kişiye 3 yıl 4’er ay hapis cezası verildi.
8 Eylül 2015’te Hakkâri’de şehit düşen Fethiyeli Adnan Ergen için yürüyüş yapan 7 kişi tarafından evinden zorla alınan Çay, meydana götürülerek dövüldü ve Atatürk büstü öptürüldü. Saldırganların Çay’ın komşuları olduğu anlaşıldı. Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesi, 7 sanığa ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’dan 3 yıl 4’er ay, ‘yaralama’dan 11 ay 20’şer gün ceza verdi.
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