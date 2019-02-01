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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.02.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Buse'yi aramak için 400 bin liralık cihazını alıp geldi

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Buse'yi aramak için 400 bin liralık cihazını alıp geldi

Antalya'da hortum felaketinde ortadan kaybolan Buse Acar’ı arama çalışmaları 9. günde devam ederken İstanbul’da özel bir firmanın ürettiği gelişmiş görüntüleme cihazını İzmir’den Kemer getirildi. Cihazı getiren Celal Arslan isimli vatandaş bir arkadaşıyla birlikte Ağva Deresi tabanını taramaya başladı.

Cihaz ve yazılımlarının tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildiği öğrenilen cihazın 1 kilometre menzil içinde 160 derece genişlikte ve 50 metreye kadar derinlikte bir alanı yerden veya havadan tarayarak içindeki cisimleri görüntülediği belirtiliyor.

Buse’nin arama çalışmalarını günlerdir medyadan izlediğini ve çok üzüldüğünü belirten Celal Arslan, kayıp Buse’nin bulunmasına bir faydası olursa mutlu olacağını söyledi.

Arslan’ın açıklamasına göre “Proton Elic” isimli cihaz termal ve ultrasonik sinyaller kullanılarak üç boyutlu görüntüler elde edilebiliyor ve inşaat sektörü, toprak altı analizleri, askeri ve arama kurtarma amaçlı geniş bir yelpazede kullanılabiliyor. Cihazın değişik amaçlara göre modelleri bulunuyor ve fiyatının yaklaşık 400 bin lira olduğu belirtiliyor. 

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