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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya) (DHA)
04.02.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Buse'yi arama çalışmalarında 12'nci gün

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Buse'yi arama çalışmalarında 12'nci gün

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına 12'nci günde tekrar başlandı.

Kemer'de 24 Ocak günü oluşan hortumun annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına 12'nci günde, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı.

Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleriyle İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri katıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri karadan arama yaparken, diğer ekipler ikiye ayrılarak Ağva Deresi ve denizde arama yapmaya başladı.

Jandarma ekipleri kıyıda balık avlayan amatör balıkçıları da arama çalışmalarını etkilediği gerekçesiyle uzaklaştırdı. Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazlarıyla tarama yapılan çalışmaları Buse'nin babası Ahmet Acar da takip ediyor.

Buseyi arama çalışmalarında 12nci gün

Buseyi arama çalışmalarında 12nci gün

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