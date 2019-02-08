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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriBuse 16 gündür bulunamadı... Acılı babası her gün şafak vakti sahile gidiyor
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İHA
08.02.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Buse 16 gündür bulunamadı... Acılı babası her gün şafak vakti sahile gidiyor

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Buse 16 gündür bulunamadı... Acılı babası her gün şafak vakti sahile gidiyor

Antalya'nın Kemer ilçesini vuran hortumda 16 gün önce kaybolan 20 yaşındaki Buse Acar’ı arama çalışmalarında umutlar tükenirken, acılı baba Ahmet Acar, her gün şafak vakti sahile gidip dua ediyor.

Buse Acar’ı arama çalışmalarına 14. günde sonuç alınamaması ve hava muhalefeti sebebiyle ara verildi. Ağva Deresi’ndeki şüpheli noktaların baba Ahmet Acar’ın isteği üzerine tekrar aranması da sonuç vermedi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Bölük Komutanı Yüzbaşı Selim Oğul, baba Ahmat Acar’ın ellerini avucuna alıp “Ahmet ağabey var mı bir isteğin? Can-ı gönülden soruyorum bak.” sözleri basına yansıdı.

Her sabah sahile gidiyor

Baba Ahmet Acar, kızı Buse’nin bulunması için arama çalışması olmasa da her sabah sahile gidip kontrol ediyor. Ahmet Acar kızının kaybolduğu bölgede tek başına dolaşıp dua ediyor. Ahmet Acar'ı şafak vakti sahilde tek başına görüntüleyen Erkan Acar isimli vatandaş, onun bu halini izlemenin çok üzücü olduğunu belirtti.

Baba Buse Acar günün geriye kalan bölümünde ise sahilin karşısına park ettiği aracı içinde el açıp kızı için dua ediyor. Gözlerini denizden ayırmadan ellerini açıp dua eden baba Ahmet Acar’ı gören vatandaşlar duygulanıyor.

Diğer taraftan bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına katılıyor. Motosiklet tamircisi Ahmet Biçer. sabahın erken saatlerinde ATV’sine binip sahilde Buse’den bir iz aradı. Ahmet Biçer, "Buse kızımızı arıyoruz, bir umut diyoruz" dedi.

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