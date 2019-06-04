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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.06.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları o gün mü yayımlanacak?

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Bursluluk sınavı soruları ve cevapları o gün mü yayımlanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bursluluk sınavının ardından sorular ve cevaplar araştırılmaya devam ediliyor. Sınavın sona ermesinin ardından sorular ve cevaplara odaklanan binlerce kişi, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

5,6,7. sınıfların Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler,

8. sınıf ve hazırlık sınıflarının Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi),

9,10,11. sınıfların Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji), Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) alanlarından sorularla karşılaştığı bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları, en geç 10 Haziran tarihinde erişime açılacak.

İLK BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin ilk bursları, okul müdürlüğünün onaylaması halinde 01 Ekim tarihinde hesaplara tahsis edilecek.  

İTİRAZLAR SORULAR YAYIMLANDIKTAN SONRA

Sınav sorularında ya da sonuçlarında herhangi bir hata olduğunu düşünen vatandaşlar, soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 5 gün içerisinde itirazlarını gerçekleştirebilecek.

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