Bursluluk sınavı soruları ve cevapları o gün mü yayımlanacak?
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bursluluk sınavının ardından sorular ve cevaplar araştırılmaya devam ediliyor. Sınavın sona ermesinin ardından sorular ve cevaplara odaklanan binlerce kişi, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bursluluk sınavı soruları ve cevapları, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, bursluluk sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
5,6,7. sınıfların Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler,
8. sınıf ve hazırlık sınıflarının Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi),
9,10,11. sınıfların Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji), Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) alanlarından sorularla karşılaştığı bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları, en geç 10 Haziran tarihinde erişime açılacak.
İLK BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?
Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin ilk bursları, okul müdürlüğünün onaylaması halinde 01 Ekim tarihinde hesaplara tahsis edilecek.
İTİRAZLAR SORULAR YAYIMLANDIKTAN SONRA
Sınav sorularında ya da sonuçlarında herhangi bir hata olduğunu düşünen vatandaşlar, soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasından itibaren 5 gün içerisinde itirazlarını gerçekleştirebilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle