Bursluluk sınavı için kılavuz yayında! 2019 İOKBS başvurusu nasıl yapılır?
Bursluluk sınavı ya da öğrenciler arasında bilinen adı ile İOKBS ve PYBS için başvuru işlemleri alınmaya başlandı. Bu yıl 2 Haziran Pazar günü yapılacak olan İOKBS bursluluk sınavı başvurusu, yurt genelinde gerçekleştirilecek. Peki, bursluluk sınavı başvurusu için süreç nasıl işleyecek? İşte, eski adıyla PYBS olarak bilinen İOKBS hakkında bazı bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığının başarılı olan öğrencilere takdim edeceği burs için gerçekleştireceği İOKBS, bu yıl da haziran ayının ilk haftasında yapılacak. 5,6,7,8,hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin yapacağı başvurular e-okul üzerinden gerçekleşebilecek. Peki, bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.
Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacak.
ÖĞRENCİ VELİLERİ BAŞVURUDA HANGİ BELGELERİ EDİNECEK?
Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;
“EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak.
Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecek.
Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.
Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecek. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.
Öğrencilere fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, fotoğraflı, onaylı sınav
giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecek. Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek.
Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecek.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav hizmeti de yer alacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle