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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
10.04.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Bursa'daki kan donduran olayın sebebi ortaya çıktı!

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Bursa'daki kan donduran olayın sebebi ortaya çıktı!

Bursa'da eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra Adana polisi tarafından yakalanan zanlının ilk ifadeleri ortaya çıktı. Zanlının, altın ve para için eşini ve kayınvalidesini elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra ağzı ve burnunu koli bandıyla bantlayıp boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Bursa'da eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra Adana polisi tarafından yakalanan zanlının kurbanlarını, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra ağzı ve burnunu koli bandıyla bantlayıp boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri 4 katlı bir apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek söz konusu adrese girdi. Polisin geldiğini gören bir kişi camdan atlayıp kaçarken ekipler evde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış ağzı ve burnu da koli bandıyla bantlanmış bir kadın buldu. Kadının öldüğünü tespit eden ekipler evdeki incelemelerini genişletti. Eşyaların arasını kontrol eden ekipler parke parçaları, halı ve valiz benzeri eşyalarla üzeri kapatılmış aynı şekilde elleri ayakları domuz bağı ile bağlanmış ve ağzı bantlı bir kadın cesedi daha buldu.

Cesetlerin Hayat Meşail ve annesi Sabah Meşail'e ait olduğunu tespit eden ekipler görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda cinayeti Hayat Meşail'in eşi Ali Hattab ve arkadaşı Khaled Jarad isimli şahsın işlediğini tespit etti. Bu tespitlerin ardından Khaled Jarad, Bursa'da yakalandı. Polis yaptığı çalışmada katil kocanın ise Adana'ya oradan da Suriye'ye kaçacağını belirledi. Bunun üzerini Bursa polisi Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleriyle iletişime geçti. Adana'da katili aramaya başlayan polis, katilin merkez Seyhan ilçesinin Kocavezir Mahallesi'nde saklandığını ve gece yarısı Suriye'ye kaçacağını saptadı. Bunun üzerine polis eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda katil koca yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 12 bin 400 lira ve kadın alyansı ele geçirildi.

PARA VE ALTIN İÇİN BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Zanlının alınan ilk ifadesinde eşinden ve kayınvalidesinden para istediğini ancak vermediklerini bu nedenle ikisini de boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Bu arada, adli tıp kurumunda kadınlar üzerinde yapılan ön otopsi raporunda da kadınların ikisinde de kesici ve delici, ya da ateşli silah yaralanması olmadığı, kayınvalidenin başının arkasında darp izi olduğu, iki kadının da koli bandı ile boğularak öldürüldüğü saptandı.

Adana'da yakalanan zanlı yapılan işlemlerinin ardından bugün Bursa'ya gönderilecek.

Bursadaki kan donduran olayın sebebi ortaya çıktı


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