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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Semih ŞAHİN/ DHA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Bursa'da vahşet! Bacaklarını bağlayıp denize atmışlar...

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Bursa'da vahşet! Bacaklarını bağlayıp denize atmışlar...

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 4 bacağı bağlanarak, denize atılan bir yavru köpeğin ölüsünün karaya vurması hayvanseverlerin ve bölgedeki vatandaşların tepkisini çekti.

Geçtiğimiz Perşembe günü kafasından darbe alan bir kedinin ölüsünün karaya vurması sonrası bir de köpek bacakları bağlanmış biçimde karaya vurdu. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ilgili birimlere haber verdikten sonra hayvanseverler de olay hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe Gemlik ilçesi Kumsaz Sahili'nde meydana geldi. Sahil yolunda gezen vatandaşlar, kafasından darbe alarak ölen bir kedi cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kedi cesediyle ilgili inceleme yapmak için Kumsaz Sahili'ne gelen Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri, yine Kumsaz Sahili'nde, bir köpek ölüsünün, bacakları bağlı şekilde denizden karaya vurduğunun haberini aldı. Bölgeye giden hayvanseverler, yavru köpeğin 4 bacağının bağlanıp denize atıldığını gördü. Polis ekipleri, bacakları bağlanarak denize atılan köpek ve başına aldığı darbeyle öldürülen kedi hakkında soruşturma başlattı. Öte yandan Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği yönetimi ve üyeleri, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin konuşan BUHAYDER Başkan Yardımcısı Şükrü Yaşar (43), ''Yavru kedi, sokaktaki koltukta yatarken kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Biz arkadaşlarımızla birlikte durumu protesto etmek için buraya geldik. Ancak başka bir vahşetle karşılaştık. Bir köpek, ön ve arka bacakları bağlanarak denize atılmış, muhtemelen boğulması seyredilmiş ve ölü bir şekilde kıyıya vurdu. Bu manzarayla karşılaştık. Biz kedi için sesimizi duyurmaya çalışırken bu vahşetle karşılaşmak bizi son derece üzdü. 3 gün arayla iki vahşetin yaşanması üzücü ve düşündürücü" dedi.

Bursada vahşet Bacaklarını bağlayıp denize atmışlar...

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Yaşanan üzücü olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Yaşar, "Perşembe günü kediyi o halde görünce suç duyurusunda bulunduk. Daha sonra 50'ye yakın arkadaşımızla köpeğin vahşet görüntüsünü gördük. İnanılmaz kötü bir durumdaydı. Nasıl acı çektiği belli oluyordu. Ardından köpekle ilgili de suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Bursada vahşet Bacaklarını bağlayıp denize atmışlar...

'YASALAR UYGUN HALE GELMELİ'

Hayvanlara karşı yapılan şiddet ve katliamların cezasız kaldığını vurgulayan Şükrü Yaşar, "Bizim bu vahşetlerin, katliamların önüne geçebilmemiz için önce yasaların değişmesi gerekiyor. Her defasında biz bunu dile getirdik. Şu anda hayvana yapılan işkenceler, tecavüzler veya benzeri şekildeki cinayetler cezasız kalıyor. Çok küçük para cezalarıyla cezalandırılıyor ve serbest bırakılıyor. Bazıları hiçbir şekilde ceza almıyor. O kişilerin bundan sonraki hedefleri çocuklar ve kadınlar oluyor. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. İlk yapılması gereken şey bu yasaların uygun hale getirilmesidir. Mutlaka cinayet, tecavüz ve benzeri olaylarda hapis cezası olmalı.  Sonrasında bilinçlendirme yapılabilir. Hayvanları koruyan yasa, kadınları ve çocukları da koruyacaktır" diye konuştu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (17.10.2019)
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