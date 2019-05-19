Bursa'da şoke eden olay! Günlerdir her yerde aranan adam bakın nereden çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da şoke eden olay! Günlerdir her yerde aranan adam bakın nereden çıktı
GeriGündem Bursa'da şoke eden olay! Günlerdir her yerde aranan adam bakın nereden çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
19.05.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Bursa'da şoke eden olay! Günlerdir her yerde aranan adam bakın nereden çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da şoke eden olay! Günlerdir her yerde aranan adam bakın nereden çıktı

Bursa'da kendisinden 3 gündür haber alınamayınca 200 kişilik arama kurtarma ekibinin 48 saat boyunca ormanda aradığı adam cezaevinden çıkınca herkesi şok etti. Şahsın hırsızlık suçundan devam eden davası yüzünden tutuklandığı anlaşıldı. 

Nilüfer ilçesi Kayapa köyünde yalnız yaşayan İbrahim Ç.'yi 3 gündür köyde ve evinde göremeyen komşuları hayatından endişe edip aramaya çıktı. Son olarak evinden ağaç kesmeye diye çıkan İbrahim Ç.'nin kazağı da köye 350 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. İbrahim Ç.'nin ormanlık alanda başına bir şey gelmesinden endişelenen köy ahalisi polise haber verdi. Bunun üzerine gece saat 03.30 sularında AFAD ekipleriyle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden arama kurtarma faaliyetlerine AKUT ve NAK, gönüllü arama kurtarma ekipleri de dahil oldu.

Bursada şoke eden olay Günlerdir her yerde aranan adam bakın nereden çıktı

İKİ GÜN ORMANDA ARANDI, CEZAEVİNDEN ÇIKTI

48 saat boyunca ormanda aranan İbrahim Ç.'yi arama faaliyetleri 3'üncü gününe geldiğinde alınan haber tüm ekibi ve köylüleri şok etti. İbrahim Ç.'nin cezaevinde olduğu, arama kurtarma çalışmalarına gerek kalmadığı bilgisine ulaşıldı. Aldıkları haber karşısında şoka giren köylüler, soluğu emniyette aldı. Karakola giderek durumu soran köylüler, İbrahim Ç.'nin 4 gün önce evinden alınarak cezaevine gönderildiğini öğrendi.

Köy sakinlerinden Ali Ünal, "Mahallemiz sakinlerinden İbrahim Ç.'nin cezaevinde olduğunu öğrendik. Ölmediği için çok sevindik, ölmediğine şükrediyoruz. Köyümüzde çok sevilen bir arkadaşımızdı, takılırdık ona, o da bize, 'Ah bu Kayapa köyü beni çok arayacak' diye söylenirdi. Dediğini yerine getirdi, İbrahim'i 48 saat aradık. Ama sağ olduğu haberini aldığımız için mutluyuz" dedi.

Bursada şoke eden olay Günlerdir her yerde aranan adam bakın nereden çıktı

Hüseyin Yiğitalp isimli vatandaş ise, "Cezaevinde olduğunu akşam saatlerinde öğrendik. Dün akşam 7'den sabah 6'ya kadar aradık ve gün içinde yaklaşık 150 kişilik ekip ormanlık alanda drone ile aradı. Akşamüstü öğrendiğimiz bir haber bizi şaşkına çevirdi. Biz öldü mü acaba diye düşünüyorduk ama sivil polisler İbrahim'i evinden alıp cezaevine götürmüş. Bunu bu akşam öğrendik" diye konuştu.

İbrahim Ç.'nin köylülerce sevildiğini anlatan Yiğitalp, "İbrahim, Kayapa'da doğup büyüyen, herkesin sevdiği bir kişiydi. Kayıp haberi köyü şaşkına çevirdi ama öğrendik ki sağmış, cezaevindeymiş. Cezaevinde olma sebebi de yaklaşık 4 yıl önce bir AVM'den iç çamaşırı almış. Muhtemelen o konuyu takip etmediği için tutuklama kararı çıkmış olabilir" dedi.

İbrahim Ç.'nin cezaevinde çıkmasına şaşırdıklarını söyleyen Yiğitalp, "Biz öldü diye düşünürken polis İbrahim'i evden almış. Bizim de anlam veremediğimiz bir konu bu, gün içinde yaklaşık 150 kişi drone ile aradı. Tam 24 saat kesintisiz arandı" ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozulacak

Üniversiteyi basıp rektörün odasına girmişlerdi... Yeni gelişme

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Gören telefonuna sarıldı