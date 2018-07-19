Bursa'da sokak ortasındaki rezalete şok baskın!

Baskında 4'ü travesti olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Son bir ayda kişi başı 259 liradan 104 travesti ve hayat kadınına 26 bin 926 lira para cezası kesildi. Ahlâk polisi kanunları uygulamaya çalışırken, vatandaşlar, kanun gereği bu kişilerin cüz'i para cezası kesilip serbest bırakılmasına tepkili.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, muhtelif güzergahlarda durarak, erkeklere fuhuş teklifi yapan hayat kadınlarına baskın yaptı. Son yıllarda sayılarında ciddi artış olduğu görülen hayat kadınlarının sokaklardan çekilmesini sağlamak için her türlü yolu deneyen ahlak polisi, kadınları pazarlayan erkeklerin de peşine düştü. Ekipler gece saatlerinde yollarda devriye atarak otostop yapmak suretiyle fuhuş yapan kadınları takibe aldı.

Uzun zamandır polis takibinde olduğu öğrenilen Ö.B'nin de gözaltına alındığı baskında, transseksüel Y.A.K, S.T, E.T. ve C.K. ile Ö.K, Z.K. ve Ç.K. gözaltına alındı. Suç üstü yakalanan kadınlar durumu inkar ederek görüştükleri erkeklerin arkadaşları olduğunu iddia etti. Kadın pazarlarken yakalanan Ö.B. ise, kadının koruması olduğunu ve herhangi bir pazarlama durumunun söz konusu olmadığını ileri sürdü. Polis ekiplerinin ısrarı üzerine hayat kadını, fuhşa aracılık eden bu şahsa 100 lira para komisyon verdiğini kabul etti.

Ahlâk polisi tarafından son bir ay zarfında yapılan baskınlarda, yoldan gelip geçenlere fuhuş teklif eden toplam 104 travesti ve hayat kadınına işlem yapıldı. Kabahatler Kanununa göre emre aykırı davranışta bulunmaktan kişi başı 259 lira olmak üzere 104 şahsa 1 ayda toplam 26 bin 936 lira para cezası kesildi.

Polisin toplumu korumak için fedakârca çalışmasını takdir eden vatandaşlar, yurtlardan, sevgi evlerinden zaman zaman çocukların kaçırılıp fuhşa sürüklendiğine dikkat çekti. Vatandaşlar, hem topluma, hem kimsesiz gençlere büyük zarar veren bu kişilerin cüz'i para cezası kesilip serbest bırakılmasına tepki göstererek, bu hususta kanunî düzenleme yapılmasını istiyor.

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