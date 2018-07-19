Bursa'da sokak ortasındaki rezalete şok baskın!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da sokak ortasındaki rezalete şok baskın!
GeriGündem Bursa'da sokak ortasındaki rezalete şok baskın!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
BURSA (İHA)
19.07.2018 - 13:17, Son Güncelleme:

Bursa'da sokak ortasındaki rezalete şok baskın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da sokak ortasındaki rezalete şok baskın!

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlâk Büro Amirliği ekipleri, yollarda durarak erkeklere fuhuş teklif eden genç kızlar ve travestiler ile onları pazarlayanlara operasyon yaptı.

Baskında 4'ü travesti olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Son bir ayda kişi başı 259 liradan 104 travesti ve hayat kadınına 26 bin 926 lira para cezası kesildi. Ahlâk polisi kanunları uygulamaya çalışırken, vatandaşlar, kanun gereği bu kişilerin cüz'i para cezası kesilip serbest bırakılmasına tepkili.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, muhtelif güzergahlarda durarak, erkeklere fuhuş teklifi yapan hayat kadınlarına baskın yaptı. Son yıllarda sayılarında ciddi artış olduğu görülen hayat kadınlarının sokaklardan çekilmesini sağlamak için her türlü yolu deneyen ahlak polisi, kadınları pazarlayan erkeklerin de peşine düştü. Ekipler gece saatlerinde yollarda devriye atarak otostop yapmak suretiyle fuhuş yapan kadınları takibe aldı.

Uzun zamandır polis takibinde olduğu öğrenilen Ö.B'nin de gözaltına alındığı baskında, transseksüel Y.A.K, S.T, E.T. ve C.K. ile Ö.K, Z.K. ve Ç.K. gözaltına alındı. Suç üstü yakalanan kadınlar durumu inkar ederek görüştükleri erkeklerin arkadaşları olduğunu iddia etti. Kadın pazarlarken yakalanan Ö.B. ise, kadının koruması olduğunu ve herhangi bir pazarlama durumunun söz konusu olmadığını ileri sürdü. Polis ekiplerinin ısrarı üzerine hayat kadını, fuhşa aracılık eden bu şahsa 100 lira para komisyon verdiğini kabul etti.

Ahlâk polisi tarafından son bir ay zarfında yapılan baskınlarda, yoldan gelip geçenlere fuhuş teklif eden toplam 104 travesti ve hayat kadınına işlem yapıldı. Kabahatler Kanununa göre emre aykırı davranışta bulunmaktan kişi başı 259 lira olmak üzere 104 şahsa 1 ayda toplam 26 bin 936 lira para cezası kesildi.

Polisin toplumu korumak için fedakârca çalışmasını takdir eden vatandaşlar, yurtlardan, sevgi evlerinden zaman zaman çocukların kaçırılıp fuhşa sürüklendiğine dikkat çekti. Vatandaşlar, hem topluma, hem kimsesiz gençlere büyük zarar veren bu kişilerin cüz'i para cezası kesilip serbest bırakılmasına tepki göstererek, bu hususta kanunî düzenleme yapılmasını istiyor.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.07.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bursa'da sokak ortasındaki rezalete şok baskın!

8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

'Delirten' hastalığın devasını Gülhane'de buldu... Aylar sonra müjdeli haber

CHP'li Böke genel başkan adayı olacak mı? Açıklama geldi…