Bursa’da ‘Seri yargılama usulü’nde ilk karar alkollü sürücüye çıktı

Bursa'da seri yargılamanın önünü açmak ve mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla yeni açılan Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu, ilk davasını gördü. Bursa Adliyesi’nde uygulamayla ilgili görevlendirilen 4 savcıdan biri olan Bursa Cumhuriyet Metin Ünal tarafından alkollü araç kullanmak suçundan hakkında işlem yapılan Ensari Çelik, (38), verilecek 4 ay hapis cezasını iki aya indirebileceği katip tarafından söylenerek adliyeye davet edildi.

SANIĞA UYGULAMA ANLATILDI

Cumhuriyet Savcısı Metin Ünal adına iletilen daveti kabul eden sanık Ensari Çelik'e, hakkında 'Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma yürütüldüğü, seri muhakeme usulü kapsamındaki suçtan dolayı seri yargılanmayı kabul ederse cezasının yarı oranda indirilebileceği anlatıldı. Teklifi, avukatı eşliğinde kabul eden Çelik'e, bu aşamadan sonra kendisinde saptanan alkol miktarı göz önünde bulundurularak alacağı cezanın takdiren 4 ay hapis cezası olacağı aktarıldı.

CEZASI YARIYA İNDİ

Cezada yarı oranda indirim yapılarak 2 ay hapis cezası verilmesi, bunun da 60 gün karşılığı bin 200 lira adli para cezasına çevrilmesi teklifini kabul eden Ensari Çelik, görevlendirilen 2 mahkemeden Bursa 4’cü Asliye Ceza Mahkemesi'ne, olayın karara bağlanması üzerine sevk edildi. Aynı gün içinde görevli mahkemeye giden Ensari Çelik, teklifi kabul ettiğini yinelediği hakimlik tarafından, bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı.

'YARGIDA HIZLI SONUÇ ALINACAK'

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada yeni yargılama usullerinin yeni yılla birlikte başladığını söyledi. Yeni usuller ve düzenlemelerin yargılanmalarda hızlı sonuç alınmasını sağlayacağını ifade eden Başsavcı Gökhan Şen, "Yargı teşkilatı yeni usul ve düzenlemelerle basit suçlara hızlı ve etkin karşılık verecek, bozulan kamu düzeninin kısa sürede yeniden sağlanmasına hizmet edecektir. Bursa Adliyesi'nde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcıları olarak bu yeni uygulamaların hayata geçirilişinde gereken hassasiyeti ve özeni göstereceğiz” dedi.

BURSA’DA 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başsavcı Vekili Hasan Yalçın idaresinde kurulan Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu'nda cumhuriyet savcıları Metin Ünal, Gökhan Yılmaz ve Hasan Şakrak ile Celalettin Karanfil görevlendirildi. Cumhuriyet savcılarının sunduğu teklif sanıklar tarafından kabul edildiği takdirde önce görevli başsavcı vekili Yalçın'a, onun oluruyla da görevlendirilen 4. ve 5. Asliye Ceza Mahkemeleri'nden birine gönderilecek.