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    Bursa'da sel! Şiddetli yağış kamyonu sürükledi

    Mehmet İNAN- Hayrettin GÖK/BURSA, (DHA) - İHA
    25.05.2018 - 18:56 | Son Güncelleme:

    Bursa'da akşam 17:00'de başlayan şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu. Bir çok evi ve bir çocuk kreşini de su bastı. Kreşte mahsur kalan çocuklar kısa sürede tahliye edildi. Sel suları Doğancı Barajı yakınlarında bir çok aracın mahsur kalmasına neden olurken bir kamyonu da sürükledi.

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    • Bursada sağanak yağış
    • Bursada sağanak yağış
    • Bursada sağanak yağış
    • Bursada sağanak yağış

    Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Mustafakemalpaşa ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki 800 haneli Taşpınar köyünde oluşan sel nedeniyle evler sular altında kalırken, 3 koyun boğularak telef oldu. Evlerdeki sular da itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.

    Bursada sel Şiddetli yağış kamyonu sürükledi

    ARAÇLAR YOLDA KALDI, KAMYON SÜRÜKLENDİ

    Bursa'nın Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Barajı yakınlarında ise sel suları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sel suları bir kamyonu sürüklerken, araç sürücüleri yola devam etmek için suların çekilmesini bekledi.

    Bursada sel Şiddetli yağış kamyonu sürükledi

    KREŞTEKİ ÇOCUKLAR KURTARILDI

    Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Nilüfer Deresi taştı. Merkez Osmangazi İlçesi Hadavendigar Mahallesi Bent Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerleri sular altında kalırken özel bir kreşte mahsur kalan çocukları ise aileleri kucaklarında taşıdılar. Sel nedeniyle Bursa'nın Orhaneli ile ulaşımını sağlayan karayolu ise trafiğe kapandı.

    Bursada sel Şiddetli yağış kamyonu sürükledi

    Etiketler: gündem
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