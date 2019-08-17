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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN- Feyzi SARIKAYA/BURSA (DHA)
17.08.2019 - 16:25, Son Güncelleme:

Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı

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Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı

Bursa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin giriş katlarını su basarken, yollar göle döndü. Öte yandan Bursa'nın Gemlik açıklarında görülen ve 15 dakika süren hortum korkuya neden oldu.

Bursa merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Öğle saatlerinden itibaren başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç trafiğinin durma noktasına geldiği kent yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşların yağmurdan naylon poşetle, otobüs durakları ile işyerlerinin tentelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştığı görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Bursada sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı
GEMLİK AÇIKLARINDA HORTUM PANİĞİ

Öte yandan, Gemlik Körfezi Kumla Sahili yakınlarında kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta hortum meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika süren hortum, bölgede paniğe neden olurken bu sırada denizde olan tatilciler sahili boşalttı. Hortumun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla ilçede sağanak etkisini gösterdi.

Bursada sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı

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