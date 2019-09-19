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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.09.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Bursa'da oğlunu boğazını keserek öldüren babaya, 25 yıl hapis cezası

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Bursa'da oğlunu boğazını keserek öldüren babaya, 25 yıl hapis cezası

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, eşiyle tartıştıkları sırada araya giren oğlu Muhammet Can Türker’i(19) boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ruhi Türker(55) 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz yıl ağustos ayında, çalıştığı kafeteryadan eve gelen Muhammet Can Türker, babası Ruhi Türker ile annesi Nagihan Türker’i (50) kavga ederken gördü. Kavgayı ayırmak için araya giren Muhammet Can Türker, babasının elindeki bıçağın, boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan baba Ruhi Türker, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

’ANNESİNİ DE ORADA DELİL DEŞİK EDERDİM’

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde ’alt soydan akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık  Ruhi Türker ile anne Nagihan Türker ve taraf avukatları katıldı. Son savunması sorulan Türker, eski savunmalarını tekrarlayarak, ”Aramızda boğuşma olmadı. Bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında bir çizik oluştu. Ben bıçağı savurmadım. Öldürmek için yapsaydım, annesini de orada delik deşik ederdim. Elimden kimse alamazdı. İnsan kendi soyunu sürdürecek oğlunu öldürür mü? " dedi.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, cinayetin ’olası kastla gerçekleşmediği’ kanaatine vararak, babayı, oy çokluğu ile iyi hal ve pişmanlık indirimleriyle 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ayrıca ’tehdit’ suçundan 5 ay, ’hakaret’ suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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