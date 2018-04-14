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    Bursa'da hastane yangını! Korku dolu dakikalar...

    DHA
    14.04.2018 - 11:47 | Son Güncelleme:

    Bursa'daki Yüksek İhtisas EA Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin yemekhane bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yoğun duman nedeniyle hastalar tedbir amaçlı ek binaya tahliye edildi.

    Bursa'da, Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar ise ek binaya nakledildi.

    Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan 179 yatak kapasiteli Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bugün saat 11.15 sıralarında yangın çıktı. Yemekhanenin çatı katında başlayan yangınla birlikte hastaneye yoğun duman doldu. Hastalar ek binaya nakledildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis de çevrede önlem aldı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

    BAŞHEKİM: YARALI VE ÖLEN YOK

    Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bugün meydana gelen yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay anında hastanede 112 hastanın bulunduğunu söyleyen Başhekim Uzman Doktor Sinan Korukluoğlu, "Yangının çıkış nedenini bilemiyoruz. Yalnız yangında şu ana kadar hiç kimse zarar görmedi. Yaralanan ve ölen yok.  İtfaiye ekipleri müdahale ediyor" dedi

    MERAKLI KALABALIK SORUN YARATIYOR

    Olayın duyulmasından sonra hastaneye gelen hasta yakınlarının yanı sıra çok sayıda meraklı çalışmaları etkiliyor. Bu kişiler polisler tarafından uzaklaştırılırken, hastane çevresinde önlem alması için polis takviyesi yapıldı.

    Etiketler: hastane yangını , son dakika , gündem
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