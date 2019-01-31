Bursa'da feci kaza! Römorktan düştükten sonra...
Bursa'nın İznik ilçesinde traktörün römorktan düşüp tekerlek altında kalarak, ağır şekilde yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde İznikin kırsal Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Tarladaki işlerini bitirip eve dönmek için yola çıkan Lütfü Sakıt (35) yönetimindeki 16 Jİ 421 plakalı traktörün römorkunda seyahat eden annesi Elmas Sakıt, dengesini kaybedip, yola düştü. Başından ağır yaralanan evli ve 3 çocuk annesi Sakıt, oğlunun çağırdığı ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sakıt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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