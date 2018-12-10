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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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BURSA (İHA)
10.12.2018 - 13:40, Son Güncelleme:

Bursa’da akılalmaz iddia! Genç kıza doktor işkencesi…

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Bursa’da akılalmaz iddia! Genç kıza doktor işkencesi…

Bursa'da burnundan ameliyat olan genç kız, iddiaya göre çürümüye başlayan tamponu bir türlü doktora çıkartamadı. Burnundan yeşil sular ve kötü kokular gelmeye başlayınca tekrar hastaneye giden genç kıza kadın doktor cımbız ve makas vererek, "Git tuvalette kendin çıkar" diye azarladı.

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda beş çocuk annesi H.K, iki hafta önce ameliyatla burnundaki kemiği aldıran 17 yaşındaki kızı S.K. ile birlikte burnunda bulunan tamponu aldırmak için hastaneye gitti. İki haftadır burnunda bulunan tampon ve dikişlerin artık çürümeye başladığını kızının canının yandığını söyleyen anne, artık bunların alınması için Dr. D.Y'ye rica bulundu. Burunda çürüyen tamponun kızına dayanılamayacak acılar verdiğini dile getiren H.K, doktordan bayıltarak almasını istedi. İddiya göre doktor, annenin eline cımbız ve makas verip, "Al bu ekipmanları ver kızına, gitsin tuvalette kendi alsın'' dedi.

Şok olan acılı anne H.K., elindeki cımbız ve makasla İhlas Haber Ajansı'nı arayarak, "İki hafta önce kızım burundaki kemiğinin aldırmak için ameliyat oldu. Burnunda dikiş ve tamponlar var. Hastaneye geldiğimizde 'Şu an alamam' diyerek geri yolladı. Akabinde biraz zaman geçti, tekrar geldik. Çünkü bu tamponlar içeride çürümeye başladı. Beynine zarar veriyor kızımın. Uykusu bitti. Evi pis bir koku sarmaya başladı burnundakilerden dolayı. Ağzına yeşil ve kokulu akıntılar geldiğini söyledi. Bunun üzerine tekrar geldik. Doktor hanım, 'Biz bunu yapamıyoruz' dedi. Ben de 'uyuşturun' dedim. 'Uyuşturuyorum' dedi ve hiçbir şey yapmadı. Akabinde bizi cuma günü tekrar çağırdı. 'Pazar günü akşam saat on ikiden sonra bir şey yemesin, pazartesi günü bayıltarak alacağım' dedi. 'Çünkü çocuğa zarar vermeye başladı' dedi. Bu sabah sekiz buçukta çocuğumu aç olarak buraya getirdim . Yapacak diye beklerken bana, 'Ben yalan söyledim, kusmasın bayılmasın diye' dedi. Kızım acıya dayanamadığını söyledi. Bunun üzerine elindeki cımbız ve makası verip, 'Bunları kızına ver, tuvalette kendi alsın' diyerek azarladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında da var zaten. Özellikle odasından elimde kameraya tutarak çıktım. Kayıtları incelesinler. Sonra ekipmanları alıp kızımın yanına gidip, 'Anneciğim, bunları alıp sen çıkaracakmışsın' dedim. Kızım, 'Anne, böyle saçmalık mı olur? Ben doktor muyum? Tuvalet mikrop kaynıyor' dedi" diye konuştu.

HASTANE YÖNETİMİ DE ŞOK UĞRADI

Olayın ardından hastahane yönetimine giden öfkeli anne H.K, orada bulunan yetkililere elindeki makas ve cımbızı göstererek durumu anlattı. Yetkililerle konuşan H.K., ''Olanları bir bir anlattım. Beni o şekilde elimdekilerle görünce hemen yardımcı oldular. Zaten olay başhekimliğe intikal etti. İki dakika sonra bir telefon geldi ve başka bir doktora yönlendirildim. O doktor da lokal anestezi ile hemen alacağını, bu işi bugün bitireceğini söyledi. Bu sırada hemşire gelerek elimdeki aparatları istedi. Başka hastada kullanacakmış. Elimdekileri vermedim. Elimdeki aparatlarla dışarı çıktım, güvenlik de almaya çalıştı, ancak vermedim'' dedi.

Yaşananların ardından olaya müdahale olan başhekimin talimatıyla acılı kız ameliyata alındı. Acılı anne şimdi kızının iyileşmesini bekliyor.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (10.12.2018)
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