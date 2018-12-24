Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler listesi
Bursa'nın Kestel ilçesinde 3,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler ekranına yansıyan bilgilere göre Bursa'da meydana gelen depremin 2.5 km derinliğe sahip olduğu öğrenildi. İşte, son depremler listesi
Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.08'de merkezi Bursa'nın Kestel ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.5 km derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süre panik yaşadı.
09:08:23 40.1400 29.2400 2.5 -.- 3.2 -.- KESTEL-BURSA Otomatik
09:00:28 40.0763 29.2475 5.2 -.- 1.9 -.- ALACAM-KESTEL (BURSA)
08:15:15 39.4568 33.0743 11.7 -.- 1.6 -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
07:54:44 39.0902 28.0067 8.1 -.- 2.5 -.- SARILAR-AKHISAR (MANISA)
07:42:52 40.6005 28.9743 10.0 -.- 1.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
06:37:52 40.8833 35.9433 7.0 -.- 1.6 -.- CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN)
05:57:28 38.7558 43.2412 11.3 -.- 1.9 -.- DAGONU-(VAN)
05:39:13 37.0028 27.5377 11.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:36:11 36.4140 28.7693 13.6 -.- 1.1 -.- AKDENIZ
05:30:45 37.7052 37.3135 28.3 -.- 1.3 -.- ORUCPINARI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
05:20:56 35.6095 26.4307 9.1 -.- 4.0 3.9 AKDENIZ
04:37:57 38.5157 43.0618 7.3 -.- 2.2 -.- VAN GOLU
04:20:44 40.8827 35.9850 5.3 -.- 2.4 -.- HAMITKOY-LADIK (SAMSUN)
04:11:06 37.8638 29.4025 11.8 -.- 1.1 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
02:42:57 36.5562 26.8272 124.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
01:40:38 36.4127 29.7665 22.0 -.- 1.5 -.- GURSU-KAS (ANTALYA)
01:34:09 37.3988 23.9587 6.2 -.- 3.8 3.9 YUNANISTAN REVIZE02 (01:34:09)
01:24:14 39.6105 25.9905 6.7 -.- 2.3 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
01:22:11 38.3552 36.2072 5.3 -.- 2.5 -.- AYVAT-TUFANBEYLI (ADANA)
00:54:10 38.6137 39.6385 8.5 -.- 2.4 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG)
00:50:27 37.0243 27.7952 8.7 -.- 1.7 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA)
00:42:51 40.6087 28.9387 14.3 -.- 1.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
00:26:24 39.5997 26.0023 5.4 -.- 1.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:24:42 39.5832 26.0120 6.7 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:04:16 40.6452 29.0152 7.1 -.- 1.5 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)
00:02:24 40.6057 28.9680 5.2 -.- 2.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
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