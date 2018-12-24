Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler listesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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24.12.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler listesi

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Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler listesi

Bursa'nın Kestel ilçesinde 3,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler ekranına yansıyan bilgilere göre Bursa'da meydana gelen depremin 2.5 km derinliğe sahip olduğu öğrenildi. İşte, son depremler listesi

Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.08'de merkezi Bursa'nın Kestel ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.5 km derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süre panik yaşadı.

SON DEPREMLER

09:08:23 40.1400 29.2400 2.5 -.- 3.2 -.- KESTEL-BURSA Otomatik
09:00:28 40.0763 29.2475 5.2 -.- 1.9 -.- ALACAM-KESTEL (BURSA)
08:15:15 39.4568 33.0743 11.7 -.- 1.6 -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
07:54:44 39.0902 28.0067 8.1 -.- 2.5 -.- SARILAR-AKHISAR (MANISA)
07:42:52 40.6005 28.9743 10.0 -.- 1.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
06:37:52 40.8833 35.9433 7.0 -.- 1.6 -.- CAKIRGUMUS-LADIK (SAMSUN)
05:57:28 38.7558 43.2412 11.3 -.- 1.9 -.- DAGONU-(VAN)
05:39:13 37.0028 27.5377 11.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:36:11 36.4140 28.7693 13.6 -.- 1.1 -.- AKDENIZ
05:30:45 37.7052 37.3135 28.3 -.- 1.3 -.- ORUCPINARI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
05:20:56 35.6095 26.4307 9.1 -.- 4.0 3.9 AKDENIZ
04:37:57 38.5157 43.0618 7.3 -.- 2.2 -.- VAN GOLU
04:20:44 40.8827 35.9850 5.3 -.- 2.4 -.- HAMITKOY-LADIK (SAMSUN)
04:11:06 37.8638 29.4025 11.8 -.- 1.1 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)
02:42:57 36.5562 26.8272 124.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
01:40:38 36.4127 29.7665 22.0 -.- 1.5 -.- GURSU-KAS (ANTALYA)
01:34:09 37.3988 23.9587 6.2 -.- 3.8 3.9 YUNANISTAN REVIZE02 (01:34:09)
01:24:14 39.6105 25.9905 6.7 -.- 2.3 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
01:22:11 38.3552 36.2072 5.3 -.- 2.5 -.- AYVAT-TUFANBEYLI (ADANA)
00:54:10 38.6137 39.6385 8.5 -.- 2.4 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG)
00:50:27 37.0243 27.7952 8.7 -.- 1.7 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA)
00:42:51 40.6087 28.9387 14.3 -.- 1.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
00:26:24 39.5997 26.0023 5.4 -.- 1.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:24:42 39.5832 26.0120 6.7 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
00:04:16 40.6452 29.0152 7.1 -.- 1.5 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)
00:02:24 40.6057 28.9680 5.2 -.- 2.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

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