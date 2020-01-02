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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 02.01.2020 - 12:23,Son Güncelleme:/

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kapanan yolları açtı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kapanan yolları açtı

BURSA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında 4 ilçede kapanan 11 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 146 araç ve 403 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 11 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan İnegölde 5, Keleste 3, Kestelde 1 ve Osmangazide 2 mahallenin yolu trafiğe açıldı.








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