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    Bursa Adliyesi'nde görevli müdüre silahlı saldırı... Polis kaçan motosikletli saldırganları arıyor

    Halil ÖZÇOBAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)
    06.07.2018 - 11:41 | Son Güncelleme:

    BURSA Adliyesi Emanet Yazıişleri Müdürü Hilal Akyüz (35), sabah evinden çıkışta motosikletli 2 kişinin silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Akyüz, hastaneye kaldırılırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Bursa Adliyesi’nde Emanet Yazıişleri Müdürü olan Hilal Akyüz, bu sabah işe gitmek için merkez Gürsu ilçesindeki evinden çıktığında silahlı saldırıya uğradı. Üzerinde iki kişinin bulunduğu plakasız motosikletten pompalı tüfekle açılan ateşte Hilal Akyüz, bacağından yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akyüz, ambulansla kent merkezindeki Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Hilal Akyüz’ün, alınan ilk ifadesinde hiç kimse ile husumetinin bulunmadığını ve kimseden şüphelenmediğini söylediği belirtildi.

    Polis, tanınmamak için kask takan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

     

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    Etiketler: silahlı saldırı , Bursa Adliyesi , Emanet Yazı İşleri Müdürü , son dakika , haberler
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