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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut MADAN/DHA
09.02.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Kan donduran gelişme! Parçalanmış cesedi bulundu...

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Kan donduran gelişme! Parçalanmış cesedi bulundu...

Burdur'da boş arazide parçalanarak torbalara konulup, toprağa gömülü vaziyette kadın cesedi bulundu. Cesedin, yaklaşık bir aydır kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu Mesude Haşimi'ye (25) ait olduğu belirtildi.

​Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak'ta boş arazide dün saat 18.00 sıralarında toprağa gömülü ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, parçalanarak torbalara konulmuş kadın cesedi bulundu. Ceset, ekiplerin çalışması sonrası Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 9 Ocak 2019 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Afgan uyruklu Mesude Haşimi'ye ait olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 1.5 yıldır mülteci olarak Burdur'da olduğu belirtilen kadının yakınları da Burdur Devlet Hastanesi'ne geldi. Morg önünde gözyaşı döken yakınları da cesedin Mesude Haşimi'ye ait olduğunu söyledi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği'nden de konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"08.02.2019 günü saat 18.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak üzerinde bulunan boş arazide bulunan çukurda toprağa gömülü vaziyette insan cesedi olduğuna dair ihbar yapılması üzerine olay yerinde yapılan incelemelerde; torbalar içerisinde, toprağa gömülü olarak kimliği belirsiz bir kadına ait ceset bulunduğu tespit edilmiştir. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, maktulün parmak izleri alınmış, yapılan sorgulama sonucunda, ilimizde uluslararası koruma başvurusu sahibi kişi olarak ikamet etmekte olan ve 09.01.2019 tarihinden itibaren kayıp şahıs olarak aranan Afganistan uyruklu bir şahıs olduğu tespit edilmiştir. Maktulün cesedi gerekli incelemelerin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştır. Olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen iki şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturmaya kapsamlı olarak devam edilmektedir" denildi.

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