Burakcan’da 6 yıl sonra karar
Gezi eylemlerine yapılan müdahalede gaz fişeği ile ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın cenazesinin defnedildiği 12 Mart 2014’te gerçekleşen gösterilerde Okmeydanı’nda 21 yaşındaki Burakcan Karamanoğlu’nun başından vurularak öldürülmesine ilişkin dava 6 yıl sonra karara bağlandı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gökhan Koca’yı, “olası kast ile adam öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan toplam 22.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın ardından kısa bir açıklama yapan baba Halil Karamanoğlu, “Adalet ne tecelli ettiyse ona razıyız. İnşallah hayırlısı olur. 6 senedir devam eden mahkemenin neticesi bu oldu yani. Beklediğimiz sonuç değildi. Daha yükseğini bekliyorduk. Adalet böyle işledi, böyle tecelli etti. Yapacak bir şey yok” dedi.
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