Burakcan’da 6 yıl sonra karar

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gökhan Koca’yı, “olası kast ile adam öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan toplam 22.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın ardından kısa bir açıklama yapan baba Halil Karamanoğlu, “Adalet ne tecelli ettiyse ona razıyız. İnşallah hayırlısı olur. 6 senedir devam eden mahkemenin neticesi bu oldu yani. Beklediğimiz sonuç değildi. Daha yükseğini bekliyorduk. Adalet böyle işledi, böyle tecelli etti. Yapacak bir şey yok” dedi.



