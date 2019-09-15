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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tülay Demir Oktay
15.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Buradan gitmişler’

Tülay DEMİR
Tülay DEMİR
tdemir@hurriyet.com.tr
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Tülay DEMİR
Tülay DEMİR
tdemir@hurriyet.com.tr
‘Buradan gitmişler’

Tülay Demir Oktay, oğluna kavuşmayı bekleyen Ayşegül Biçer’le konuştu.

TERÖR örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için Diyarbakır HDP İl örgütü önünde evlat nöbeti tutan annelerle buluştum. Sıkıntılarını, sorunlarını ve isteklerini dinledim.

HDP binasına girip çıkanlarla burada evlatları için oturma eylemi yapan anneler arasında zaman zaman gerilim yaşanıyor. HDP binasının önünde sürekli polis barikatı var. Ben orada 4 saat kadar zaman geçirdim, sık sık ziyaretçiler geliyor ancak bu ziyaretçilerin çoğunluğu başka şehirlerden. Diyarbakırlı vatandaşlar destek vermek istediklerini ancak korktuklarını dile getiriyor. Buna rağmen oturma eylemindeki sayı yükselmeye devam ediyor.

KANSER HASTASI ANNE

Oğlu Muhammed, 17 Kasım 2018’de kaçırılan Ayşegül Biçer, oğluna Agit kod ismini taktıklarını öğrenmiş. Bir şekilde onlarla telefon görüşmesi sağlayan kanser hastası Ayşegül hanım, telefonda çok hasta olduğunu ve tek oğlu olduğunu ve bırakmaları için o malum teröristlere çok yalvarmış ancak karşısındaki teröristler “Madem tek erkek çocuğu öyleyse bizim için daha da kıymetli” diye gülüp alay etmişler.

‘BURADAN ÇIKIP GİTMİŞLER’

Neden HDP binasının önünde oturuyorsunuz?

Biz ve burada ki herkes biliyor ki bizim çocuklarımız en son bu binada görülmüş ve burdan çıkıp gitmiştir. Para ile çocuklarımızı terör gruplarına satıyorlar. Bunu herkes biliyor burada. Bir de lütfen annelere sesleniyorum. Buradan sosyal medya hesaplarına çok dikkat etsinler, çünkü bu teröristler insanları infaz edip bunların videolarını çekip sonra da bu görüntüleri sanki Türk askerleri yapmış gibi çocuklara gösterip etkilemeye çalışıyorlar.

Peki Hacire anne nasıl geri aldı çocuğunu?

Hacire ana bizden önce başlamıştı oturma eylemine ve çocuğu henüz karşıya teslim edilememişti. O esnada baskılara dayanamayıp geri verdiler. Bu da devletimizin gücüdür.

Az evvel bir babanın da yakarışlarına şahit oldum, o da oğlunun montunu bu binada gördüğünü söyledi.

Evet. Çünkü o o gün yani çocuğunun kaçırıldığı gün fark edip bu HDP binasına bir şekilde girmeyi başarıyor ve yukarı kata çıktığında oğlunun montunu görüyor. Çocuğunu istediğinde ise yaka paça dışarı atılmış. Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik. AK Parti, CHP, MHP olsun bu bizim için önemli değil bunu kim yaptıysa aynı tepkiyi verirdik. Ancak biz bura halkı olarak bunu biliyoruz. Herkeste biliyor fakat korkutuyorlar tehdit ediliyorlar. Kalleşçe arkadan vururlar hiç anlamazsınız bile. Biz devletimizin yanındayız ve biliyoruz ki devletimiz de bizim yanımızda. Lütfen Avrupa da duysun sesimizi ve anlasınlar artık bizi, bu teröristlerden kurtarın yalvarıyoruz.

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Son 24 saatte ne oldu? (15.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Tülay DEMİR
Tülay DEMİR
tdemir@hurriyet.com.tr
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