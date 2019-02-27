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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.02.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Bünyamin Sürmeli uyardı! Kar yağışı geri mi geliyor?

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Bünyamin Sürmeli uyardı! Kar yağışı geri mi geliyor?

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli sıcaklık dalgalanışı konusunda uyardı. Sürmeli, "Batı bölgeler için minik bir sıcaklık dalgalanışı olacak. Ancak Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayatı etkileyebilecek bir kar yağışından bahsediyoruz." dedi.

CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli şu ifadeleri kullandı:

Doğu Anadolu'da hem sıcaklık bakımından sert, hem de sıkı bir kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz'de Bolu dolaylarında, Kastamonu çevrelerinde kar olacak. Marmara'nın doğusunda ve güneyinde karla karışık yağmur ve ara ara kar bekleniyor. Ağırlıkla çarşamba akşamından perşembeye geçişte kendini gösterecek bir kar yağışından bahsediyoruz. İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar olarak görme ihtimalimiz var. Batı bölgelerimiz için yarım günlük. Batı Karadeniz için ortalamalarda, Doğu Anadolu içinse hayatı etkileyebilcek bir kar yağışından bahsediyoruz. Köy yolları kapanabilir.

Marmara ve Ege'de rüzgar tekrar kuzeyden kuvvetli esmeye başladı, sıcaklığı düşürüyor. Marmara'nın doğusunda ve güneyinde karla karışık yağmur ve ara ara kar bekleniyor.

İç Ege'de de zayıf olsa da kar ihtimali var. Akdeniz sağanak alıyor, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak şeklinde. İç Anadolu'da yağış tekrar görülüyor ve kar şeklinde. Doğu Anadolu'da da kar bekleniyor, iki gün devam edecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de sağanak yağışlar var, yağış cuma günü kesiyor hava açıyor. Karadeniz'e de kar geliyor. Bolu dolaylarında, Kastamonu çevrelerinde kar olacak.

 

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