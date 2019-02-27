Bünyamin Sürmeli uyardı! Kar yağışı geri mi geliyor?
CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli sıcaklık dalgalanışı konusunda uyardı. Sürmeli, "Batı bölgeler için minik bir sıcaklık dalgalanışı olacak. Ancak Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayatı etkileyebilecek bir kar yağışından bahsediyoruz." dedi.
CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli şu ifadeleri kullandı:
Doğu Anadolu'da hem sıcaklık bakımından sert, hem de sıkı bir kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz'de Bolu dolaylarında, Kastamonu çevrelerinde kar olacak. Marmara'nın doğusunda ve güneyinde karla karışık yağmur ve ara ara kar bekleniyor. Ağırlıkla çarşamba akşamından perşembeye geçişte kendini gösterecek bir kar yağışından bahsediyoruz. İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar olarak görme ihtimalimiz var. Batı bölgelerimiz için yarım günlük. Batı Karadeniz için ortalamalarda, Doğu Anadolu içinse hayatı etkileyebilcek bir kar yağışından bahsediyoruz. Köy yolları kapanabilir.
Marmara ve Ege'de rüzgar tekrar kuzeyden kuvvetli esmeye başladı, sıcaklığı düşürüyor. Marmara'nın doğusunda ve güneyinde karla karışık yağmur ve ara ara kar bekleniyor.
İç Ege'de de zayıf olsa da kar ihtimali var. Akdeniz sağanak alıyor, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak şeklinde. İç Anadolu'da yağış tekrar görülüyor ve kar şeklinde. Doğu Anadolu'da da kar bekleniyor, iki gün devam edecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de sağanak yağışlar var, yağış cuma günü kesiyor hava açıyor. Karadeniz'e de kar geliyor. Bolu dolaylarında, Kastamonu çevrelerinde kar olacak.
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